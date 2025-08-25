"OSEĆAMO ULOGU FAVORITA, ALI..." Ognjen Dobrić pred početak Evrobasketa

Košarkaš Srbije Ognjen Dobrić izneo je utiske posle prvog odrađenog treninga u Rigi.

FOTO: Tanjug/AP

Srbija je ranije tokom ponedeljka stigla u Rigu, gde će sve vreme biti tokom Evrobasketa.

- Za sada je sve super, hvala Bogu, zdravi smo. Jedva čekamo početak, oseća se euforija i ne možemo da dočekamo prvu utakmicu. Spremamo se naravno kao za najboljge mogućeg protivnika, moramo da idemo od utakmice do utakmice. Specifično takmičenje i nemamo pravo na kiks, svaka se meri, svaka je bitna. Počevši od te utakmcie koje je najbitnija, pa nadalje - rekao je Dobrić srpskim medijima.

Svetan je da je tim Svetislava Pešića prvi favorit za zlato.

- Nije nam opterećenje, jer ćemo raditi kao što sam rekao. Osećamo tu ulogu favorita, ali mnogo je dobrih reprezentacija, specifično je. Nije lako osvojiti Evropsko prvenstvo, toliko dobrih timova ima. Od utakmice do utakmice treba da pojačavamo igru i budemo najbolji i nadam se da će iz toga proizaći to zlato - rekao je Dobrić koji se osvrnuo i na kontinuitet

- Ekipa je ista već nekoliko godina, svi su igrali neka velika takmičenja. Pritisak ne bi trebalo da nas poremeti. Spremni smo, trenirali smo jako dobro prethodnih mesec dana, spremni smo kao što sam rekao. Zdravi smo svi, idemo do prve utakmice i nadam se da će biti tako - dodao je Dobrić.

Srbija je pripremni period završila sa sedam pobeda iz isto toliko mečeva.

- Iskreno, nije falila utakmica. Odradili smo dosta utakmica, dosta dobrih treninga, naši treninzi su jako kvalitetni, to su najbolji igrači koje Srbija ima i to je najvišem mogućem nivou. Kroz utakmice smo se trudili da napredujemo, mislim da se tim podigao na veći nivo, što moramo da pokažemo i na utakmicama narednim kad se sve meri. Mislim da smo spremni i jedva čekam da počne - zaključio je Dobrić,

Srbija prvi meč igra u sredu protiv Estonije od 20.15.