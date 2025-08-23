PEŠIĆ ODABRAO! Evo ko su 12 putnika za Evrobasket, otpali su...

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je spisak putnika za Evropsko prvenstvo.

U Rigu ide sledećih 12 košarkaša: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

Na kraju, zahvalnicu su dobili Nikola Topić, Dejan Davidovac i Balša Koprivica

- Uvek na kraju pripremnog perioda dolazi ono što za trenera nije lako. Trener je tu da donosi odluke i preuzme odgovornost za ekipu. Ovoga puta je stvarno bilo teško doneti odluku kojih 12 putuje na Evropsko prvenstvo. Oni koji ne idu, a želeli su da idu, oni su prihvatili da je tim iznad svih nas tako da sam zbog toga, pre svega, ponosan na njih, na trojicu koja ne idu, a to su Topić, Koprivica i Davidovac. Uvek kažem, trening je važan jer da nije, ne bismo toliko trenirali, ali je još važnije trenirati međuljudske odnose i mi to radimo svakodnevno. To je kvalitet koji nam uvek može pomoći i ovoga puta i na Evropskom prvenstvu, rekao je selektor Pešić.

Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.

Reprezentacija Srbije je u grupi A sa selekcijama Portugala, Estonije, Letonije, Turske i Češke i svoje utakmice igraće u Rigi.

