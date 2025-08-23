Košarka

"DELIJE" U TRANSU! Najveće pojačanje Zvezde stiglo u Beograd

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 08. 2025. u 11:45

Navijači Crvene zvezde imaju veliki razlog za oduševljenje.

ДЕЛИЈЕ У ТРАНСУ! Највеће појачање Звезде стигло у Београд

FOTO: FK Crvena zvezda

U Srbiju je stigao Devonte Grejem, novi košarkaš Zvezde, koji će se od početka priprema staviti na raspolaganju treneru Janisu Sferopulosu. 

Amerikanac važi za najveće pojačanje crveno-belih u ovogodišnjem prelaznom roku. 

Iza sebe ima zavidno iskustvo u NBA ligi i navijači od njega imaju ogromna očekivanja.

- Zdravo svima, Devonte Grejem ovde. Upravo sam sleteo u Srbiju. Uzbuđen sam što sam ovde i jedva čekam početak sezone. Pozdrav za sve navijače i vidimo se uskoro - poručio je Grejem.

