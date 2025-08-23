"DELIJE" U TRANSU! Najveće pojačanje Zvezde stiglo u Beograd

Navijači Crvene zvezde imaju veliki razlog za oduševljenje.

FOTO: FK Crvena zvezda

U Srbiju je stigao Devonte Grejem, novi košarkaš Zvezde, koji će se od početka priprema staviti na raspolaganju treneru Janisu Sferopulosu.

Amerikanac važi za najveće pojačanje crveno-belih u ovogodišnjem prelaznom roku.

Američki bek Devonte Grejem stigao je u Beograd i biće na raspolaganju timu i treneru Sferopulosu od početka priprema koje su zakazane za utorak.



Devonte Graham landed in Belgrade 🔴⚪️#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/KKBJZshXms — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) August 23, 2025

Iza sebe ima zavidno iskustvo u NBA ligi i navijači od njega imaju ogromna očekivanja.

- Zdravo svima, Devonte Grejem ovde. Upravo sam sleteo u Srbiju. Uzbuđen sam što sam ovde i jedva čekam početak sezone. Pozdrav za sve navijače i vidimo se uskoro - poručio je Grejem.

