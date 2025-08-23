"DELIJE" U TRANSU! Najveće pojačanje Zvezde stiglo u Beograd
Navijači Crvene zvezde imaju veliki razlog za oduševljenje.
U Srbiju je stigao Devonte Grejem, novi košarkaš Zvezde, koji će se od početka priprema staviti na raspolaganju treneru Janisu Sferopulosu.
Amerikanac važi za najveće pojačanje crveno-belih u ovogodišnjem prelaznom roku.
Iza sebe ima zavidno iskustvo u NBA ligi i navijači od njega imaju ogromna očekivanja.
- Zdravo svima, Devonte Grejem ovde. Upravo sam sleteo u Srbiju. Uzbuđen sam što sam ovde i jedva čekam početak sezone. Pozdrav za sve navijače i vidimo se uskoro - poručio je Grejem.
BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku
