STIGLO POJAČANJE U KATALONIJU! Barselona dovela NBA košarkaša
Američki košarkaš Majls Noris (25) novi je igrač Barselone, preneo je danas španski klub.
Noris (2,01 m) dolazi iz Razvojne NBA lige, gde je prošle sezone nastupao za Mejn Seltikse i Memfis Hasl. U dresu Memfisa beležio je 17,1 poena i 5,4 skoka na 36 utakmica, dok je za Mejn u osam mečeva prosečno postizao 14,5 poena i 6,3 skoka.
Tokom sezone debitovao je i u NBA ligi, odigravši tri utakmice za Boston Seltikse.
Na kraju prošle sezone kratko je nastupao i za turski Bodrum. Prethodno je igrao koledž košarku na Oregonu, Koledžu San Franciska i Univerzitetu Kalifornija Santa Barbara.
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.
22. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)