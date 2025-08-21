"VASA SE VRATIO, VRHUNSKI JE IGRAČ!" Avramović obradovao naciju nakon pobede nad Slovenijom
Nakon trijumfa Srbije nad Slovenijom u poslednjem pripremnom meču za Evrobasket, Aleksa Avramović se zahvalio posebno navijačima.
- Hvala navijačima što su nas ispratili u ovolikom broju. Osećamo njihovu podršku i potrudićemo se da damo maksimum i da ih usrećimo. Imamo lepu šansu, funkcionišemo. Vasa se vratio, vrhunski je igrač. Gotov je pripremni deo, ostalo je još par dana i idemo u Rigu - rekao je Avramović.
Sedam pobeda u sedam utakmica.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Uvek može bolje, i dalje tražimo neke stvari, formu, neke detalje ispravljamo, ali Bogu hvala ide sve kako treba - dodao je srpski plej.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)