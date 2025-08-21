Košarka

"VASA SE VRATIO, VRHUNSKI JE IGRAČ!" Avramović obradovao naciju nakon pobede nad Slovenijom

Filip Milošević

21. 08. 2025. u 22:50

Nakon trijumfa Srbije nad Slovenijom u poslednjem pripremnom meču za Evrobasket, Aleksa Avramović se zahvalio posebno navijačima.

ВАСА СЕ ВРАТИО, ВРХУНСКИ ЈЕ ИГРАЧ! Аврамовић обрадовао нацију након победе над Словенијом

Foto: Profimedia

- Hvala navijačima što su nas ispratili u ovolikom broju. Osećamo njihovu podršku i potrudićemo se da damo maksimum i da ih usrećimo. Imamo lepu šansu, funkcionišemo. Vasa se vratio, vrhunski je igrač. Gotov je pripremni deo, ostalo je još par dana i idemo u Rigu - rekao je Avramović.

Sedam pobeda u sedam utakmica.

- Uvek može bolje, i dalje tražimo neke stvari, formu, neke detalje ispravljamo, ali Bogu hvala ide sve kako treba - dodao je srpski plej.

