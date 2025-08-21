Srbija i Slovenija igraju danas košarku u sklopu priprema za Evrobasket, a prenos te utakmice možete uživo da pratite na portalu "Novosti"

FOTO: Profimedia

Srbija - Slovenija, početak u 20 časova

Uoči meča:

Članovi Denvera i LA Lejkersa su navikli da oduševljavaju ljubitelje igre pod obručima u klubovima, a sad će u dresovima "orlova", odnosno "zmajčeka" odmeriti snage i pokazati o kakvim se majstorima radi.

Izabranici Svetislava Pešića igraju poslednji pripremni susret pred Evropsko prvenstvo koje počinje naredne srede.

Srbija želi da nastavi sjajan niz pobeda. Naš nacionalni tim je do sad ostvario šest trijumfa - Bosna i Hercegovina (126:89), Poljska (79:67), Grčka (76:66), Kipar (122:55), Češka (113:84), Nemačka (91:81).

Slovenija je sušta suprotnost. Igrači koje sa klupe predvodi Aleksandar Sekulić pobedili su samo Veliku Britaniju (93:81), a redom su gubili od Nemačke dva puta (103:89 i 80:70), Litvanije (94:72) i Letonije (100:88).

"Orlovima" će veoma značiti ovaj meč, iako rival nije onako jak kao iz 2017. godine kad je postao prvak Evrope, pobedivši upravo našu selekciju u finalu (93:85).

Podsetimo, Srbija prvu utakmicu na Evrobasketu 2025 igra 27. avgusta od 20.15 protiv Estonije.

