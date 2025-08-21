GLAVNI RIVAL SRBIJE OSLABLJEN NA EVROBASKETU! Bivši košarkaš Partizana napustio reprezentaciju i zakazao operaciju
Košarkaš Baskonije Rodions Kuruc propustiće zbog povrede pete predstojeće Evropsko prvenstvo, saopštio je Košarkaški savez Letonije.
"Kuruc neće nastaviti pripreme za EP, jer je njegov klub zakazao operaciju kako bi se potpuno sanirala povreda pete", navodi se u saopštenju KS Letonije.
Kuruc (27) je početkom jula potpisao ugovor sa Baskonijom, a pre toga je igrao za Mursiju, Strazbur, Betis, Partizan, Milvoki, Hjuston, Bruklin, Barselonu i Rigu.
EP će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra, a Letonija će igrati u grupi A u Rigi sa selekcijama Srbije, Portugalije, Estonije, Turske i Češke.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)