GLAVNI RIVAL SRBIJE OSLABLJEN NA EVROBASKETU! Bivši košarkaš Partizana napustio reprezentaciju i zakazao operaciju

Košarkaš Baskonije Rodions Kuruc propustiće zbog povrede pete predstojeće Evropsko prvenstvo, saopštio je Košarkaški savez Letonije.

FOTO: FIBA.Basketball

"Kuruc neće nastaviti pripreme za EP, jer je njegov klub zakazao operaciju kako bi se potpuno sanirala povreda pete", navodi se u saopštenju KS Letonije.

Kuruc (27) je početkom jula potpisao ugovor sa Baskonijom, a pre toga je igrao za Mursiju, Strazbur, Betis, Partizan, Milvoki, Hjuston, Bruklin, Barselonu i Rigu.

EP će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra, a Letonija će igrati u grupi A u Rigi sa selekcijama Srbije, Portugalije, Estonije, Turske i Češke.

