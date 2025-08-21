Košarka

GLAVNI RIVAL SRBIJE OSLABLJEN NA EVROBASKETU! Bivši košarkaš Partizana napustio reprezentaciju i zakazao operaciju

Новости онлине

21. 08. 2025. u 10:00

Košarkaš Baskonije Rodions Kuruc propustiće zbog povrede pete predstojeće Evropsko prvenstvo, saopštio je Košarkaški savez Letonije.

ГЛАВНИ РИВАЛ СРБИЈЕ ОСЛАБЉЕН НА ЕВРОБАСКЕТУ! Бивши кошаркаш Партизана напустио репрезентацију и заказао операцију

FOTO: FIBA.Basketball

"Kuruc neće nastaviti pripreme za EP, jer je njegov klub zakazao operaciju kako bi se potpuno sanirala povreda pete", navodi se u saopštenju KS Letonije.

Kuruc (27) je početkom jula potpisao ugovor sa Baskonijom, a pre toga je igrao za Mursiju, Strazbur, Betis, Partizan, Milvoki, Hjuston, Bruklin, Barselonu i Rigu.

EP će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra, a Letonija će igrati u grupi A u Rigi sa selekcijama Srbije, Portugalije, Estonije, Turske i Češke.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu