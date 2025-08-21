SPEKTAKL U BEOGRADSKOJ ARENI! Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Slovenija

Košarkaši Srbije dočekaće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni selekciju Slovenije u generalnoj probi za Evropsko prvenstvo.

Foto: Profimedia

Ukoliko niste nabavili ulaznicu na vreme (sve su rasprodate!), moći ćete na druge načine da pratite utakmicu za koju vlada veliko interesovanje. Televizije RTS i Arena Sport obezbedile su direktan prenos, dok ćete tekstualni prenos meča iz minuta u miut moći da pratiti na našem sajtu.

Košarkaši Srbije su u dosadašnjih šest pripremnih mečeva zabeležili svih šest pobeda.

"Konačan spisak će biti najverovatnije u nedelju, pred polazak u Rigu. Vasilije Micić je trenirao dobro, nije imao posledice za ovo što ga muči. Za nas je svaki dan sada važan u smislu kako se oseća, možda protiv Slovenije bude igrao malo. Moramo da budemo veoma pažljivi, da se ne vratimo mesec dana unazad. On je pokazao dobar odnos, ali nekad ne zavisi sve od njega", rekao je selektor Srbije Svetislav Pešić uoči duela sa Slovenijom.

Selektor Srbije je rekao da njegov tim nema pravo na euforiju.

"To što igramo u Beogradu, za naše navijače, da ih osetimo, znamo da je velika euforija u Srbiji, na to imaju pravo, samo neka navijaju dobro. Mi nemamo pravo na euforiju, radimo u tišini, ne organizujemo ni konferencije, ne jer vas ne volimo, jer nam treba tišina, možemo da se bolje koncentrišemo na zadatke i ciljeve. Radujem se da će biti publike i da će nas podržati", naveo je Pešić.

Selektor Srbije je rekao da ne može da računa na Uroša Trifunovića i Alena Smailagića.

"Smailagić ima povredu kolena, Trifunović je dobar, malo bolji, ali ne toliko sposoban da nastavi da trenira, oni neće biti u sastavu, svi koji su na treningu biće u sastavu. To je ipak naša pripremna utakmica, jeste zvanična i internacionalna, ali pripremna. Želimo da napravimo korak napred, da vidimo napredak igračima, svakome treba dati šansu, koliko može da pomogne sebi i nama", zaključio je Pešić.

EP će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra, a Srbija će igrati u grupi A u Rigi sa selekcijama Portugalije, Estonije, Letonije, Turske i Češke.

