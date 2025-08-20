Košarka

IZDAJA O KOJOJ BRUJI KOŠARKAŠKI SVET! Prijatelj Nikole Jokića brutalno razapet

20. 08. 2025. u 12:01

Košarkaška reprezentacija Slovenije konačno je prethodne večeri prekinula "crni niz" na pripremama i savladala je Veliku Britaniju 93:81 u Stožicama.

ИЗДАЈА О КОЈОЈ БРУЈИ КОШАРКАШКИ СВЕТ! Пријатељ Николе Јокића брутално разапет

Bila je to prva pobeda za "zmajčeke" u pripremnom periodu za Eurobasket 2025, naravno uz fantastičnu partiju Luke Dončića koji je imao 28 poena, 10 asistencija i šest skokova, međutim ipak nešto drugo bilo je u fokusu medija u utorak.

Haos zbog Vlatka Čančara u "deželi" se nastavlja. Veliki prijatelj Nikole Jokića i bivši as Denver Nagetsa, vratio se u Evropu gde će naredne sezone igrati za Olimpiju iz Milana, a upravo zbog prelaska u novi klub, Čančar je odjavio Slovence i neće igrati smotri najboljih selekcija Starog kontinenta.

Slovenci su optužili mladog košarkaša za izdaju, a posebno im je upalo u oko - fotografija nasmejanog Čančara koja se pojavila na Instagram profilu Olimpije iz Milana, te je slovenačka "Ekipa" posvetila ceo jedan tekst Vlatku.

"Čančar, nije ti ovo trebalo - Vlatko je ovo objavio iz Milana tik pred utakmicu Dončića i Slovenije", stoji u naslovu uz fotografiju s treninga koju je Vlatko Čančar podelio.

- Ima stvari koje su odmerene dobrim ukusom i onih kojima ta mera poprilično nedostaje. Nekako se ne možemo otarasiti utiska da u ove druge konkretno spada objava koju je ovog utorka popodne u Sloveniju i svet poslao Vlatko Čančar, nestali slovenački reprezentativac, koji je ovog leta zamenio Denver i NBA ligu za Milano, a uz to uskratio usluge svojoj domovini - navodi se u tekstu i dodaje da je Luka Dončić stao u zaštitu Vlatka Čančara i Džoša Niba, njegovog saigrača iz Milana koji neće igrati za Sloveniju:

- Luka je jako i očekivano optužio Milano, Italijani su brzo odgovorili, ali nekako je prevagnula reč globalne megazvezde. Zato je utoliko manje razumljivo da se Čančar, makar iz poštovanja prema Luki - ako već ne prema nekome drugome ili čak prema svima vama i nama, danas nije mogao uzdržati. Nekad je više nego dovoljno da čovek ostane tih. On nije.

Zatim su novinari "Ekipe" zaključili:

- Možemo razumeti da se baš nekoliko sati pred novu domaću utakmicu slovenačke reprezentacije (zanimljivo, poslednji put se oglasio neposredno pred prethodnu) oglasio Milano, i to prilično zajedljivom objavom. Nasmejanim Čančarom u klupskoj opremi, podignutim palcem i natpisom 'nazad na posao'. Osmeh i palac gore ili dole, to bismo Vlatku još i mogli progledati kroz prste. Ali to da je zatim sve zajedno objavio i sam, i pri tom ne samo učestvovao u očiglednom zadirkivanju svog kluba, već i sam poslao poruku u takvom tonu, to mu teže možemo oprostiti. Odnosno, i nećemo.

Inače, košarkaši Slovenije će u četvrtak od 20 časova gostovati Srbiji u poslednjem pripremnom meču pred odlazak na Evrobasket.

