"IDEMO KA NEČEMU DOBROM": Aleksa Avramović posle pobede Srbije nad Grčkom
KOŠARKAŠI Srbije ostavrili su i treću pobedu tokom priprema za Evrobasket 2025. "Orlovi" su na turniru na Kipru savladali Grčku sa 76:66, a jedan od junaka trijumfa bio je Aleksa Avramović.
Plejmejker naše reprezentacije je u završnici meča vezao pet poena i tako odbio nalet "helena" i sprečio potencijalni preokret.
- Prava provera, jedino mi je žao što nije igrao Janis Adetokumbo i Toliupulos, međutim igrali smo pred njihovom publikom. Imali smo dobru proveru da se uigramo, hvatamo sisteme, vazduh, idemo u dobrom pravcu. Pokazali smo dobru reakciju posle prve deonice kada smo primili 26 poena. Oni su se na kraju vratili teškim šutevima, ali i na to smo igrali odbranu. Pritiskali smo ih, ali i oni nas - rekao je Avramović za srpske medije posle utakmice.
Nije se ovde zaustavio kad je analiza meča u pitanju.
- Igralo se jako, znamo da su Grci jaki. Znamo da ih krasi karakter, ponajbolji karakter imaju uz nas i Litvance. Oni su generalno narod i zemlja koja nam prija. Krenuli smo mlako, ali smo digli pritisak na loptu i odsecali ih što dalje od linije za tri poena. Odigrali smo dobru odbranu generalno.
Otkrio je novi igrač Dubaija da mu se baš igralo na ovoj utakmici.
- Kako bih rekao, igralo mi se. Nismo igrali dva tri meseca, sve je to normalno. Idemo ka nečemu dobrom. Čekamo Vasu da se vrati, takođe i Smajilija i Trifu - zaključio je Avramović.
Srbija drugi meč na turniru u Limasolu igra u nedelju od 16 časova protiv domaćina Kipra.
