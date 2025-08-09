"IDEMO KA NEČEMU DOBROM": Aleksa Avramović posle pobede Srbije nad Grčkom

KOŠARKAŠI Srbije ostavrili su i treću pobedu tokom priprema za Evrobasket 2025. "Orlovi" su na turniru na Kipru savladali Grčku sa 76:66, a jedan od junaka trijumfa bio je Aleksa Avramović.

FOTO: M. Vukadinović

Plejmejker naše reprezentacije je u završnici meča vezao pet poena i tako odbio nalet "helena" i sprečio potencijalni preokret.

- Prava provera, jedino mi je žao što nije igrao Janis Adetokumbo i Toliupulos, međutim igrali smo pred njihovom publikom. Imali smo dobru proveru da se uigramo, hvatamo sisteme, vazduh, idemo u dobrom pravcu. Pokazali smo dobru reakciju posle prve deonice kada smo primili 26 poena. Oni su se na kraju vratili teškim šutevima, ali i na to smo igrali odbranu. Pritiskali smo ih, ali i oni nas - rekao je Avramović za srpske medije posle utakmice.

Nije se ovde zaustavio kad je analiza meča u pitanju.

- Igralo se jako, znamo da su Grci jaki. Znamo da ih krasi karakter, ponajbolji karakter imaju uz nas i Litvance. Oni su generalno narod i zemlja koja nam prija. Krenuli smo mlako, ali smo digli pritisak na loptu i odsecali ih što dalje od linije za tri poena. Odigrali smo dobru odbranu generalno.

Otkrio je novi igrač Dubaija da mu se baš igralo na ovoj utakmici.

- Kako bih rekao, igralo mi se. Nismo igrali dva tri meseca, sve je to normalno. Idemo ka nečemu dobrom. Čekamo Vasu da se vrati, takođe i Smajilija i Trifu - zaključio je Avramović.

Srbija drugi meč na turniru u Limasolu igra u nedelju od 16 časova protiv domaćina Kipra.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

