ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!

Košarkaši Srbije se spremaju za Evropsko prvenstvo, a jedan detalj vezan za najboljeg igrača na svetu, Nikolu Jokića, ostavio ih je bez teksta.

FOTO: FIBA.Basketball

"Orlovi" Svetislava Pešića su u prethodna dva dana odigrali prijateljske utakmice protiv Bosne i Hercegovine i Poljske, ali javnost nije mogla da ih gleda, bile su "samo za selektorske oči", pa su medijima na kraju bili dostupni samo konačni rezultati.

Ali, u BiH su došli i do statistike sa tog prvog meča Srbije i evo kako je o tome bosansku javnost obavestio "Avaz":

"Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, doživjela je težak poraz od Srbije, rezultatom 126:89, u prijateljskoj utakmici.

Najbolji u redovima Zmajeva bio je Amar Alibegović koji je ubacio 22 poena, dok je Džanan Musa ubacio 21.

Nikola Jokić je briljirao sa 20 poena, 19 skokova i 9 asistencija. Mnogi kažu da je upravo ovim Jokić dokazao koliko želi zlato sa Eurobasketa", ističe "Avaz".

Nikola Jokić / FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, ovako izgleda

Spisak košarakaša Srbije za Evrobasket 2025

Na preliminarnom spisku selektora Svetislava Pešića se nalazi 17 imena, a u pitanju su: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Uroš Trifunović, Nikola Topić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević, Balša Koprivica i Alen Smailagić.

Pomoćni treneri selektora Svetislava Pešića su Oliver Kostić, Ognjen Stojaković, Marko Marinović, Nenad Jakovljević i Mihajlo Mitić, a kondicioni Marko Sekulić, Marko Stanojević, Feđa Sretenović i Stefan Radoičić.

Plan priprema "orlova"

Naša selekcija okupila se 28. jula u Beogradu kako bi započela pripreme za šampionat Starog kontinenta. Baza izabranika selektora Pešića u prvog delu pripremnog perioda bila je Stara Pazova, a posle utakmica sa Bosnom i Hercegovinom i Poljskom u Beogradskoj areni koje su bile zatvorene za javnost, došle su na red i one "otvorene".

Srbija će igrati dva pripremna turnira – na Kipru 9. i 10. avgusta zajedno sa domaćinom, Grčkom i Izraelom, i u Minhenu sa reprezentacijama Nemačke, Turske i Češke, 15. i 16. avgusta. Za kraj priprema očekuje nas spektakl u Beogradskoj areni kada će Srbije dočekati Sloveniju 21. avgusta.

Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.

Reprezentacija Srbije je u grupi A sa selekcijama Portugala, Estonije, Letonije, Turske i Češke i svoje utakmice igraće u Rigi.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara