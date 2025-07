MEGA U NOVU SEZONU ULAZI SA PIKOM SA NBA DRAFTA! "Mali veliki klub" na novom početku

Košarkaši Mege počeli su pripreme za novu sezonu, saopštio je danas beogradski klub.

Foto: KK Mega

U saopštenju se navodi da je nakon testiranja, koja su igrači Mege odradili u nedelju, trener Vule Avdalović obavio prvu prozivku na kojoj su se pojavili Abdramane Sibi, Aleksa Milenković, Andrej Mušicki, Asim Đulović, Marko Vukčević, Ognjen Nikolić, Ognjen Srzentić, Savo Drezgić, Urban Kroflič, Vuk Danilović i Vuk Radojičić.

Ekipi će se u narednim danima priključiti Bogoljub Marković, Lazar Gačić i Luiđi Suigo.

Tim menadžer Mege biće Aleksandar Rašić, dok su pomoćni treneri Milan Mitrović i Branislav Božović.

Košarkaši Mege radiće u Beogradu do odlaska u Portoriko, gde će biti od 5. do 12. avgusta. Mega će u San Huanu odigrati dve utakmice u sklopu priprema za novu sezonu, protiv Univerziteta Indijana - 9. i 11. avgusta.

- Očekivanja u novoj sezoni su da afirmišemo što više mladih igrača, a tako ne bi trebalo da zanemarimo ni rezultat. Mislim da to ide jedno sa drugim, ako igrači budu igrali dobro biće i rezultata. Kroz to treba da gledamo i celu sezonu. Ovo je sada uvodni deo gde je najbitnija prevencija od povreda. Igraćemo dve prijateljske utakmice u Portoriku i najviše se spremamo za to. Ja ne znam u kom stanju je ekipa Univerziteta Indijana. Sigurno je da nas očekuje jak intenzitet. Koledž ekipe su poznate po jakom presingu, igri jedan na jedan, jakoj čvrstoj igri u napadu i odbrani. Jako smo uzbuđeni svi i jedva čekamo da krenemo - rekao je Avdalović.

Košarkaši Mege će naredne sezone igrati u grupi B regionalne ABA lige u kojoj se još nalaze Beč, Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Spartak, Bosna, Zadar i Ilirija.

