BULUT PRAVI BASKET REVOLUCIJU NOVOM SADU: Turniri za decu, edukacija o ishrani, ulične modne revije…

Proslavljeni srpski basketaš Dušan Domović Bulut pokrenuo je izuzetno ambiciozan projekat pod nazivom Basket City koji će predstavljati jedinstveni međunarodni sportsko-kulturni događaj.

Foto: Privatna arhiva

Trajaće sve do kraja decembra i obuhvataće vrhunski 3x3 basket sa elementima urbane subkulture i sportskih nauka, kombinujući takmičarski, edukativni i umetnički sadržaj.

Letnji deo manifestacije rezervisan je za Bulut Hoops kamp, koji u Novom Sadu počinje 28. jula.

„Sve će se dešavati na novom, otvorenom terenu kod Sokolskog doma u centru Novog Sada. Taj prostor je bio praktično uništen, služio je kao parking prostor okolnim objektima. Međutim, moja ideja je bila da se sve to revitalizuje i dobije jednu potpuno drugačiju namenu. U saradnji sa gradskim službama u tome smo uspeli i sada na tom mestu, na moje veliko zadovoljstvo, imamo vrhunski teren za basket. U četvrtak će se tu igrati utakmice amaterske basket 3x3 lige, a u večernjim satima će biti organizovana i velika žurka“, objasnio je Domović Bulut.

Kamp će trajati u smenama od po pet dana i to za momke i devojke od 19 do 23 godine, kao i za one najmlađe, devojčice i dečake od osam do 12 godina.

„Moja velika želja je bila da sve ono što sam na sličnim kampovima viđao po svetu, na kojima sam i lično učestvovao dok sam aktivno igrao, posebno po Americi, napravim i ovde kod nas. Ideja je da znanje i iskustvo koje sam stekao prenesem na mlađe naraštaje i one koji vole basket. Na kampu ću biti neka vrsta demonstratora i mentora, a cilj je da polaznicima kampa prensem sve ono što bi trebalo da rade ako žele da se basketom 3x3 bave na profesionalan način. Kada to kažem mislim na to kako da promene mentalitet, da se disciplinuju, mere svoj rad i imaju jasnu strategiju treninga kako bi se fokusirali na elemente koje treba da unaprede, odnosno kako planski da treniraju“, rekao je Domović Bulut i potom dodao:

„Tim stručnjaka će biti uključen rad, s obzirom na to da će se vršiti razna testiranja od telesne kompozicije, preko agilnosti i reakcija, do nekih motoričkih sposobnosti kao što su skok i sprint. Treninzi će odvijati dva puta dnevno, a osim osnova igre radiće se na driblingu, šutu, dodavanju….”, konstatovao je Domović Bulut.

Po njegovim rečima biće organizovano i nekoliko turnira, među kojima i pomenuta amaterska Strit liga koju je upravo Domović Bulut osnovao 2017. godine, zatim turniri za učesnike kampa, a trenutno se vrše pregovori i za održavanje međunarodnog profesionalnog turnira.

Tokom bogate igračke karijere Dušan Domović Bulut je, pored brojnih individualnih priznanja, sa reprezentacijom Srbije četiri puta bio prvak sveta, i jednom vicešampion planete. Takođe ima dva zlata i jedno srebro sa evropskih šampionata, kao i bornzanu medalju sa olimpijskih igara u Tokiju i Evropskih igara u Bakuu.