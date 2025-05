BOLNICA U KOLORADU, A TRENER... Jake reči Dejvida Adelmana pred meč u Oklahomi

Ostala je ekipa Denvera u igri za finale Zapada! Pobedom nad Oklahomom 119:107 izborili su sedmu utakmicu polufinalne serije, ali slavlje u Koloradu nije moglo da prođe bez strepnje.

Foto AP

Glavni razlog za brigu jeste povreda jednog od ključnih igrača – Arona Gordona. Iskusni krilni košarkaš se povredio pred sam kraj meča. Prilikom jedne akcije, Gordon je izgubio loptu driblajući o sopstvenu nogu, a dok je pokušavao da je stigne, uhvatio se za zadnju ložu leve noge i vidno pokazao da trpi bolove.

Iako je ostao na parketu još nekoliko napada, bilo je jasno da nije u potpunosti spreman – kretanje mu je bilo ograničeno, a u igri gotovo da nije učestvovao. Nakon što je izašao iz igre na 1:10 do kraja, vratio se nakratko, ali je ubrzo trajno napustio teren, samo 17 sekundi kasnije, tokom izvođenja slobodnih bacanja.

A nakon susreta je na konferenciji za medije govorio trener Denver Nagetsa o povredama kao i o odlučujućoj utakmici u Oklahomi.

- Ne znam. Eron nam je jedan od najvažnijih igrača, a razlog je zašto pobeđujemo i imamo titulu. Svim momcima treba pomoći za oporavak. Mislim da vam nije jasno kakav oni posao rade, a ovo je bio marathon. Momci su srećniji zbog odmora za sutra nego za sedmi meč u nedelju. Biće zanimljivo u nedeljnom matineu. Videćemo šta nas čeka tada - rekao je Adelman, a onda se osvrnuo i na rovitog Džamala Mareja:

- Čestitam medicinskom osoblju i trenerima. Očekivali smo da ne igra. Dobijao je infuziju pod nadzorom lekara, dobio je lekove, tečnost... Da li je ovo realno? Da li može da igra? Imao je dobru energiju. Bacao se na loptu, iako je jedva disao. To je Džamal Marej. Čvrst čovek, dao je 25 poena u eliminacionoj utakmici.

Džulijan Stroter je bio iks faktor koji je šokirao Oklahomu sa osam vezanih poena u ključnim momentima.

- Da, mislim da će mu čestitati na 15 poena, ali ja bih mu čestitao na odbrani. Trebalo je da odradi svoj deo posla i to je uradio. Stao je u stav i čuvao igrače, a za 19 mintua dao 15 poena. Smešno je sve to. Setimo se 4. i 5. meča, ko je i kako pogađao, a ko je to radio večeras. Poslednja četvrtina je mnogo toga rekla o našim igračima. Idemo na sedmu utakmicu", rekao je Dejvid Adelman na konferenciji za medije a onda još jednom potvrdio da momci imaju iskustvo:

- Bilo je teško, ali bilo je 3-2. Sve je otvoreno. Svaka utakmica je novo poglavlje. Drugi ljudi se uvek pojave, tako je i do sada bilo i uspeli smo da izborimo sedmi meč. Hajde da vidimo šta nas čeka u nedelju. Ovi momci su igrali sedme utakmice, iskusni su. Fokus. Najviši nivo. Iskrenost. Prema sebi i prema drugima. Sve može lako da se okrene, a ljudi koji upiru prstom i optužuju uvek gubi. Oni nisu takvi. Mi imamo zajedništvo u svlačionici. Bićemo mentalno pripremljeni, znam da će oni samo razmišljati tome i bićemo spremni. Uzbuđen sam - završio je Adelman.