ŠTA ĆE REĆI PARTIZAN I ZVEZDA?! Dubai dobija petogodišnju licencu za Evroligu?

Generalni menadžer košarkaša Dubaija Dejan Kamenjašević izjavio je danas da klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata želi petogodišnju licencu za učešće u Evroligi i da ima spreman budžet da bude ravnopravan rival klubovima iz elitnog takmičenja.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

"Ljudi misle da ako Dubai ili Hapoel uđu u Evroligu, pokvariće tržište i preplatiti igrače. To nije realno, niti ima poslovnu logiku. Drugo, niko ne bi trebalo da očekuje da će novajlije rešiti 25 godina problema Evrolige. Zato tražimo petogodišnju licencu. I Evroliga razmišlja o stvarima u petogodišnjim okvirima. Potrebno je vreme da se sprovede plan, meri rezultat i poboljša sistem", rekao je Srbin tokom intervjua za košarkaški portal Basketnjuz.

Uveren je Kamenjašević da Evroliga može mnogo da profitira u narednom periodu od azijskih klubova.

"Ako Evroliga napravi korak ka revoluciji, ne samo da ugosti Fajnal for, već zaista uđe na Bliski Istok sa klubom kao što je Dubai, pa i sa još nekoliko, sigurni smo da bi za pet godina ekonomski uticaj Evrolige porastao za 30-50 odsto. To znači više novca za sve. Jer to nije samo o događajima, već i o stalnoj prisutnosti, koja privlači sponzore, TV prava, partnere, turnire, Ol-Star vikende. Samo u Dubaiju, 95 odsto stanovništva su stranci. Vole sport. Vole košarku i fudbal", dodao je Kamenjašević.





Generalni menadžer Dubaija je istakao i da klub već ima spreman projekat i budžet za igranje u Evroligi od jeseni.

"Naš budžet za sledeću sezonu će biti oko osam miliona evra, u skladu sa pravilima Evrolige. Imaćemo jednog igrača van tog ograničenja (oko 550.000-650.000 evra), plus još dva "top igrača" iznad toga. Ukupno oko 11-12 miliona evra samo za plate igrača i trenera. To nije ceo klupski budžetm samo za plate. Biće 14-15 igrača. Jedan izvan ograničenja, dva skuplja, ostali unutar limita. Naš plan je da budžet raste zajedno sa povećanjem seleri kapa, oko 10 do 15 odsto godišnje", zaključio je Kamenjašević.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara