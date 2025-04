KAKVA UTAKMICA U ABA LIGI: Partizan posle velike borbe pobedio Igokeu!

KOŠARKAŠI Partizana pobedili su posle velike borbe u "Beogradskoj areni" Igokeu sa 100:94 (32.26, 22:32, 28:17, 18:19) u 26. kolu ABA lige.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Crno-beli su morali da se u potpunosti okrenu regionalnom takmičenju, pošto su nakon poraza od Žalgirisa (66:70) u Evroligi izgubili sve šanse za plasman u nokaut fazu najelinijeg evropskog takmičenja.

U preostale četiri runde na Jadranu izabranike Željka Obradovića očekuje borba sa ekipom Budućnost za prvo mesto i prednost domaćeg terena kroz ceo plej-of.

Nije Partizan blistao na ovom meču, ali pobeda je ono što se piše. Napad je kod obe ekipe sjajno fukncionisao u prvom poluvremenu posle kojeg su gosti imali vođstvo od četiri razlike - 54:58.

Dobro je domaćin odigrao treći period (28:17), no ni tad nije uspeo da se odlepi. Tim iz Laktaša je uvek uspevao da se vrati. Koliko je utakmica bila izjednače najbolje pokazuje to da je klub iz Beograda tek na 47 sekundi do kraja prvi put došao do dvocifrene prednosti - 100:90.

Najefikasniji kod pobednika bio je Vanja Marinković sa 22 poena, pratio ga je Isak Bonga koji je upisao dabl-dabl od 16 poena i 12 skokova. Na drugoj strani najbolji je bio Brajs Džons koji je brojao do 21, dok je Dragan Milosavljević dodao 19.

Partizan je ostvario važan trijumf i u sledećoj rundi gostuje u Podgorici ekipi Budućnosti. Taj meč bi u mnogome mogao da odredi sa kog mesta će crno-beli u plej-of. Prvi duel dobio je tim iz Crne Gore (97:90).

Ipak, pre ove utakmice izabranici Željka Obradovića u četvrtak od 20.30 igraju poslednju utakmicu u Evroligi. Od navijača što se najeltinijeg takmičenja tiče oprostiće se protiv Real Madrida.

Parizan i Budućnost imaju isti učinak 23-3, Igokea je na poziciji pet sa 16-10.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu