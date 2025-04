GDE JE ŠTA RADI? Trener Oklahome progovorio o Nikoli Topiću

Nikola Topić neće igrati u svojoj ruki NBA sezoni. To je ono od starta što se zna, ali...

Foto: AP

Razlog za to su prednji ukršteni ligamenti koje je pokidao još kao košarkaš Crvene zvezde, pre Drafta, na kom je bio visoki 12. pik Oklahoma siti Tandera.

Dugo niko ništa nije pominjao o Topiću, ali sada je odgovor o tome gde je i šta Nikola Radi dao trener Tandera Mark Degnolt.

Pitanje novinara lokalnih medija usledilo je kada je Srbin prvi put javno viđen kako trenira pod nadzorom pomoćnog trenera Čipa Engelanda.

– On prati čitav plan oporavka. Zaista je impresivno to koliko je vredan. On je košarkaš, a već dugo ne igra košarku i to je teško. Naročito ako ste ruki. U toj situaciji želite da se dokažete u NBA i testirate se, kako biste videli šta možete da radite u NBA, a šta ne. On želi da uči odmah, ali ne može jer nije na terenu. Uprkos tome, konstantno radi, iskazuje visok nivo profesionalnosti, zrelosti i odlične radne navike. Veoma je miran u svom pristupu – rekao je Mark Degnolt, a prenosi OKCThunderWire.

U NBA je potpisao četvorogodišnji ugovor vredan 23 miliona dolara, mada treba reći da mu je samo 10,1 miliona garantovano. Sa reprezentacijom Srbije do 18 godina osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Nišu 2023. godine, a bio je i MVP turnira.

