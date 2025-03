OTKRIO LITVANICIMA KAKO MU JE U BEOGRADU! Dok Srbi veličaju Ruse jednom igraču Crvene zvezde se to ne sviđa

Košarkaš Crvene zvezde Rokas Gedraitis komentarisao je za litvanske medije utakmicu koju su crveno-beli izgubili od Žalgirisa u okviru 27. kola Evrolige.

Međutim, ono što je Litvance interesovalo i više od same utakmice jeste Rokasovo mišljenje o atmosferi, odnosno činjenici da je na tribinama vladala proruska atmosfera.

- Znate moj stav. Nisam otišao u Rusiju pre početka sezone, tako da sigurno znate, i mislim da stvarno razumete i shvatate šta podržavam. To je to, to je tužno - rekao je Gedraitis, podsećajući na svoj protest zbog rata u Ukrajini i da nije išao u Rusiji na prijateljski turnir pred početak sezone.

O samoj utakmici je rekao:

- Žalgiris je igrao bolje, imao je više agresije. Sa strane je izgledalo kao da žele više. Oni su se danas pokazali kao mnogo bolji tim, delili su loptu izvanredno. Francisko je pravi igrač, ubacio je svoje šuteve.

Takođe je komentarisao i svoj trenutni status u Crvenoj Zvezdi, gde se i dalje bori za veću minutažu.

- Uvek želim da igram više, ali to je odluka trenera. Poštujem njegovu odluku, trudim se da budem spreman.

