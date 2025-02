"TO BI BILA DRUGA PRIČA..." LJubimac "delija" otkrio da je imao ponudu od Partizana

Jedan od ljubimaca "delija" oktrio je da ga je u jednom momentu karijere tražio Partizan.

Amerikanac je istakao da je imao poziv Partizana dok je nastupao za Zenit.

- Da je Crvena zvezda došla i ponudila mi nešto, to bi bila druga priča, ali imao sam nameru da ostanem u Zenitu možda do kraja karijere. Sećam se da sam bio na aerodromu u Finskoj i dobio sam poziv od Iska da me Partizan želi. I mislio sam, oh, u redu, zanimljivo. Bukvalno sam se ukrcavao na avion iz Finske u Majami da odvedem svoju porodicu kući. Rekao sam ženi: "To neće biti dobro primljeno, ali ako će platiti moj ugovor, moram da igram košarku i zaradim neki novac. Razgovarali smo o tome, ali Zenit nije želeo da me pusti - ispričao je Beron u razgovoru za "Sportal".

Podsetimo Beron je nastupao za Crvenu zvezdu od 2018. do 2020. Potom je nosio dres Zenita dve godina, a nakon toga je prešao u Olimpiju u kojoj je prošle godine završio igračku karijeru.

