"NASTALA HISTERIJA ZBOG JEDNE RAKETE, A OSTALE NISU NI VIDELI" Vučić: Ne mora Plenković da obavesti NATO, ja ću - jer se ponosim time

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Aranđelovcu, na mitingu pred prepunom halom, da neće da topi srpsko oruđe i oružje, već će da snaži Srbiju.

- Potrebni su nam mir i stabilnost, da u svetu u kojem više ne caruje pravda, već caruje neizvesnost, neretko ludilo, nepredvidivost, sve ono što ekonomija ne trpi i sve ono što odgovorni ne mogu da podnesu. Važno je da ujedinjeni pokažemo svoje opredeljenje i pošaljemo poruku da hoćemo da sačuvamo mir i stabilnost - rekao je Vučić.

Kaže da smo snažili našu vojsku a da je tolika histerija nastala kad su "nam videli samo jednu raketu".

- Ostale nisu ni videli. Ne mora Plenković da obavesti NATO, ja ću da ih obavestim jer se ponosim šta su srpske ruke zaradile. Neću da topim srpsko oruđe već snažim Srbiju. Ne da bi nekoga napali, vi možete mirno da spavate. Nemojte da pomislite da će Srbiju bilo ko da pokori - rekao je Vučić.