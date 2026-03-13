ZVEZDA JE POBEDILA LIDERA EVROLIGE: Crveno-beli savladali Fenerbahče u grotlu "Arene"!

Košarkaši Crvene zvezda slavili su u 31. kolu Evrolige pošto su pobedili Fenerbahče na domaćem parketu sa 79:73.

Zvezda je bolje počela meč, vodila je tokom većeg dela prve četvrtine, ali je Fenerbahče posle 10 minuta igre imao prednost 20:17.

Ekipa iz Istanbula je u drugoj deonici održavala vođstvo, a na poluvremenu je bilo 42:33 za Fenerbahče.

"Crveno-beli" su u trećoj četvrtini došli do preokreta i u poslednji deo meča su ušli sa pet poena razlike 61:56.

Domaći tim je vodio 63:58 u poslednjoj deonici, a zatim je Fenerbahče serijom 9:0 došao do 67:63.

Ekipa iz Beograda je bila sigurnija u završnici meča i tako nanela Fenerbahčeu prvi poraz posle devet uzastopnih pobeda u Evroligi.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Čima Moneke sa 21 poenom i četiri skoka.

Džordan Nvora je postigao 14 poena, Ebuka Izundu 13, a Džered Batler je ubacio 12 poena.

Kodi Miler Mekintajer je zabeležio 10 poena, 12 asistencija i osam skokova.

U redovima Fenerbahčea istakao se Vejd Boldvin sa 16 poena.

Bonzi Kolson je postigao 15 poena, a Tejlen Horton-Taker je ubacio 14.

Zvezda se nalazi na petom mestu na tabeli Evrolige sa 18 pobeda i 13 poraza, a Fenerbahče je vodeći sa učinkom 22-8.

"Crveno-beli" će u sledećem kolu gostovati Panatinaikosu, a Fenerbahče će igrati protiv Olimpijakosa.

Crvena zvezda - Fenerbahče (kraj 79:73)

Kraj četvrte četvrtine!

40' Gotovo je, Zvezda je slavila protiv Fenerbahčea!

39' Kakav pas Batlera za Monekea koji je imao lak posao u reketu i poentira! 71:67, tajm-aut Jasikevičijus.

37' Džered Batler donosi izjednačenje crveno-belima, 67:67!

36' Jantunen u dva napada postiže dva laka koša, što primorava Sašu Obradovića na tajm-aut. Ponovo vode gosti iz Istanbula, 63:65.

34' Dalekometnim šutem za tri poena Tarik Biberović "vraća" Fener u život, 63:61.

31' Neverovatan pogodak Kema Birča, delovalo je da mu je lopta ispala iz ruku ali je ipak upala nekako u koš, 62:58.

Kraj treće četvrtine!

30' Džered Batler pogađa uz faul i sada Zvezda ima pet poena prednosti! 61:56.

29' Čima Moneke donosi izjednačenje crveno-belima. Mnogo bolja igra izabranika Saše Obradovića u nastavku meča.

26' Kris Silva pogađa uz faul, a nakon toga je bio precizan i sa linije penala, 48:52.

24' Kodi Miler Mekintajer krade loptu i kuca u kontri! Crveno-beli su prišli na samo jedan poen zaostatka! Jasikevičijus je primoran na tajm-aut, 45:46.

22' Kakva šuterska partija Monekea. Četvrta trojka iz šestog pokušaja! 38:44.

21' Počela je treća deonica izgubljenom loptom Fenerbahčea!

Kraj druge četvrtine!

20' Gotovo je prvo poluvreme. Turski tim ima prednost od devet poena, 33:42.

18' Gde su dve, tu je i treća trojka! Čima Moneke je ponovo precizan izvan linije 6.75, 31:35.

17' Čima Moneke pogađa svoju drugu trojku na meču i spušta prednost gostiju na samo posed zaostatka! 28:31.

15' Najveća prednost za gostujuću ekipu do sada nakon poena Bonzija Kolsona, 21:28.

13' Čima Moneke je pretrčao ceo teren i položio, što je itekako iznerviralo Šarunasa Jasikevičijusa koji je uzeo tajm-aut, 21:24.

11' Prvi koš u drugoj deonici delo je Birsena nakon ofanzivnog skoka, 17:22.

Kraj prve četvrtine!

10' Horton Taker je uzeo jako težak šut u poslednjoj sekundi prve deonice i promašio ga je. Fener nakon 10 minuta igre vodi sa 17:20.

9' Bonzi Kolson pogađa trojku i donosi novo vođstvo gostima, 15:16.

8' Evo prvih a i lakih poena za Džereda Batlera. Pogodio je šut sa distance pošto je iz igre jedan na jedan izbacio Bitima, 15:12.

7' Obe ekipe su skoro dva minuta bile bez koša, ali tu seriju prekida Montejunas pogocima sa slobodnih bacanja, 12:10.

5' "Upalio" se Vejd Boldvin. Njegova serija od 8-0, nerešeno je, 10:10!

3' Kakvo otvaranje utakmice crveno-belih! Kodi Miler Mekintajer pogađa trojku i već je 10:2 za domaći tim!

2' Gosti nakon skoro dva minuta dolaze do prvih poena, Bonzi Kolson je bio siguran sa linije penala, 4:2.

1' Meč u Areni je počeo! Džordan Nvora se u prvom napadu upisuje u listru strelaca, 2:0.

UOČI MEČA:

Zvezda je u prošloj rundi izgubila neočekivano od Bajerna na svom terenu pa će tako sada protiv lidera Evrolige pokušati da se iskupe za taj poraz.

S druge strane, Fener je u protekloj rundi pobedio ubedljivo na domaćem terenu ekipu Monaka i povećao prednost u odnosu na drugoplasirani Olimpijakos.

Turski klub je prvi sa 22-7 skorom, dok je Zvezda šesta sa 17-13.

