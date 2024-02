PETRUŠEV OTVORIO DUŠU: "Bio sam kolaterana šteta u NBA ligi! A tamo uopšte nije ono 'NBA, pa deset mesta prazno, pa Evroliga'!"

FILIP Petrušev je, nakon finala Mundobasketa, gde je sa Srbijom osvojio srebrnu medalju zaigrao i u NBA ligi. Ipak, neće po dobrom pamtiti tu epizodu. Nakon Filadelfije trejdovan je u Sakramento, a potom se vratio u Evropu. Nekoliko meseci kasnije otvorio je dušu.

U razgovoru za "Mocart sport" Petrušev je dao svoj sud neuspele NBA priče.

- Najteži mi je bio period posle trejda, jer mi je u Filadelfiji bilo super u početku. Odradio sam prvi trening kamp sa njima i u predsezonskim utakmicama sam dobio šansu koju sam vrlo dobro iskoristio i čak sam se malo pomerio u rotaciji ispred nekih visokih igrača. Stvarno se fenomenalno radilo i sve je bilo super, a onda se desio taj trejd, rekao je Petrušev.

Nekadašnji centar Zvezde smatra da je u najjačoj košarkaškoj ligi bio kolateralna šteta.

- Bukvalno, nisam imao nikakve veze sa tim, već su to bili neki brojevi i neke druge stvari oko ugovora zbog kojih sam trejdovan. Dobio sam posle pozive od trenera, u momentu kada nisam znao da ću da budem u trejdu. To je tako u NBA ligi, kada superzvezde prelaze iz ekipe u ekipu, ima dosta kolateralnih šteta, ako se može tako reći, a ja sam bio jedna od njih, kaže Petrušev i nastavlja:

- U NBA ligi, kada usred sezone prelazite kao mlad i nedokazan igrač u drugu ekipu, jako je teško nametnuti se. Tokom sezone ne postoje treninzi i baš je nezgodno, ako je ta ekipa popunjena i spremna, kao što je u mom slučaju to bilo u Sakramentu, nemate kada da se dokažete i nađete mesto. Onda vas šalju u Razvojnu ligu i tada je sve dosta drugačije bilo za mene, koji sam igrao Evroligu i imao uspeha u istoj. Teško je snaći se u svemu tome, a posebno narednih nekoliko sedmica ili mesec dana posle trejda.

Usledio je povratak u Evropu...

- Odlučio sam da se vratim u Evropu. Olimpijakos je odmah reagovao i odmah su me dočekali sjajno, znali su u kakvom sam stanju. Imali su potpuno razumevanja, što Amerikanci kažu: 'Take your time', da uzmem vreme da se vratim u formu. Imao sam dosta treninga sa kondicionim trenerima i stručnim štabom koji je pomogao mnogo da se vratim u formu. Naravno, trener Barcokas nije mi pravio bilo kakav pritisak da se prarano vratim. Sve je išlo svojim tokom, što je dovelo do toga da nađem svoje mesto i da igram sve bolje, kao u poslednjem periodu.

NBA liga više nije njegov primaran san, jer je, kako sam kaže, razlika između NBA i Evrolige mnogo manja nego što se priča.

- Kako da kažem, NBA je bio moj san još u Megi, da kao jako mlad igrač odem tamo i vidim kako sve to izgleda. To sam manje-više uradio. Takođe sam video da to uopšte nije ono – NBA, pa deset mesta prazno, pa Evroliga. Ne, Evroliga je jako teško takmičenje, u kojoj nastupa mnogo kvalitetnih igrača koji nisu u NBA ligi jer je tamo stil takav, kakav jeste. Imaju, rekao bih, možda i dozu bojazni prema igračima iz Evrope, uzimaju ih samo ako se pokaže da su stvarno najbolji u Evropi. Videli smo Micića i Vezenkova, koji su u NBA ligi počeli od nule. To je slučaj sa svima. Trenutno mi je u karijeri najbitnije da igram, da imam ulogu, po mogućstvu u ekipi koja ima najviše ambicije i ciljeve, što Olimpijakos definitivno jeste. Tako da je moja situacija sada dobra“, poručio je Petrušev i zaključio. Što se tiče NBA, shvatio sam da nije merilo kvaliteta da li si tamo ili ne. Nisi automatski igrač na višem nivou, ako si u NBA. Ako bi opet bilo prilike, naravno da bih išao, ali na neka veća vrata, posle nekog vremena provedenog u Evropi.

