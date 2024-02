BARSA ZA ZVEZDU KLASA: Kako su Katalonci "sakrili" Tea i ogolili sve limite ovog tima crveno-belih

SEDMA godina od poslednje Zvezdine pobede nad Barselonom i brojaće se i osma, ukoliko nema onih koji misle da je moguć susret ovih ekipa u plej-ofu. Crveno-beli su 11. put zaredom poklekli pred katalonskim gigantom, nisu se izborili ni za pobedničku nadu u meču 25. kola Evrolige - 76:85.

FOTO: M. Vukadinović

Ambijent u „Areni“ nadvisio je igru onih za koje je napravljena koreografija. Nekad ni više od 20.000 glasnih žica na ivici pucanja ne mogu da poguraju tim preko limita. Kada je očišćen teren od vejavice konfeta pre početka druge četvrtine, Barsa je u potpunosti razotkrila sve limite ovog Zvezdinog tima.

Dos Santos je igrač za promenu ritma, ne onaj koji može da diktira ritam igre. Protivnička odbrana dozvolila mu je samo jednom da proleti kroz nju u trenutku povlačenja. Kada je stizala da se postavi, a to je uspevala u većini slučajeva, Zvezdini napadi bili su uvreda za košarkašku estetiku. Čak ni Teodosić nije promenio tu sliku pod stalnim pritiskom mnogo mlađih i neuporedivo energičnijih čuvara. Nedović je pokušao da izvede ples iz meča sa Valensijom, ali je paradigma njegove igre bila izgubljena lopta u pokušaju da iskoristi „mismeč“ situaciju protiv Parkera. Visokim igračima Barse nije ni najmanji problem odbrana protivničkih bekova.

Centri su ofanzivnim skokovima davali drugu, često i treću šansu, ali su procenti realizacije bili porazni nakon 20 minuta košarke - 42 odsto za dva poena i 14,3 za tri. Da stvari budu gore, izostala je i defanzivna čvrstina iz koje su crveno-beli eventualno mogli da dođu do lakših rešenja u napadu. Proslavili su Brizuelu, koji im je ubacio 14 poena za šest minuta na terenu. Neshvatljivo je da su ga uprkos tome uporno branili prolascima ispod bloka.

Jedini put ka izlasku iz rezultatske rupe duboke 18 razlike u 26. minutu, vodio je preko odbrane na samoj ivici faula i brže napadačke egzekucije. Kao primer, defanzivni zid i potom koš Nedovića iz kontre za prilazak na minus deset u završnici treće četvrtine. Međutim, Barsa nije tim koji gubi glavu protiv protivnika koji igraju u naletima.

Varnica je mogla da bude nesportska lična greška Veselog na Tobiju, posle koje su navijači podsetili češkog asa odakle je krenuo u orbitu. Nije obraćao pažnju na prozivke, zrelo je krčio put ka zvanju igrača utakmice u kojoj Zvezda nije nijednom imala vođstvo. Ulazak Gilespija na teren tek u 33. minutu poslužio je kao podsetnik Zvezdinog krpljenja tima u hodu. Pre toga je Smart sa tri promašaja već dao vernu ilustraciju selekcije tima pre i tokom sezone. Postigao je sedam poena kada je već sve bilo rešeno, što je možda i dobar opis ove Zvezdine evroligaške sezone. Sa skorom 10-15 daleko je od plej-in crte podvučene ispod prvih deset timova, priliku da popravi utisak imaće 9. februara u meču sa Žalgirisom, takođe u „Areni“.

C. ZVEZDA - BARSELONA 76:85 (17:18, 15:27, 19:19, 25:21)

DVORANA „Beogradska arena“. Gledalaca: Sudije: Roča, Racis, Konstantinovs.

C. ZVEZDA: Smart 7 (2/3 za dva, 1/4 za tri), Teodosić (0/3 za tri, 4 as), Hanga 2 (1/4 za dva, 0/2 za tri, 3 as), Davidovac, Mitrović 4 (4 sk), Lazić, Tobi 9 (2/4 za dva, 1/1 za tri), Bolomboj 12 (5/7 za dva, 10 sk), Nedović 21 (4/9 za dva, 3/7 za tri), Gedraitis 6 (2/2 za dva, 0/4 za tri), Gilespi 2, Dos Santos 13 (3/4 za dva, 7 as).

BARSELONA: Da Silva 1, Pauli, Veseli 16 (7/11 za dva, 8 sk), Brizuela 20 (6/7 za tri), Kalinić 6 (6 sk), Satoranski 6 (6 as), Ernangomez 6 (5 sk), Laprovitola 12, Parker 9, Nađi, Jokubaitis 9, Para.

