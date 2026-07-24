CEO REGION U ŠOKU! Drama legendarnog Srbina koji je proslavio Bosnu i Hercegovinu

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BERND WEISSBROD / AFP / Profimedia

Nekadašnji legendarni plejmejker Bajerna, Volfsburga i reprezentacije Bosne i Hercegovine Zvjezdan Misimović, koji je stekao slavu rušeći rekorde u Bundesligi, danas se suočava sa ozbiljnim pravosudnim problemima kao predsednik FK Borac.

Po nalogu Osnovnog suda u Banjaluci, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) izvršili su opsežne pretrese njegovih objekata u Banjaluci i Gradišci. Akcija je pokrenuta zbog sumnje na pranje novca i zloupotrebu službenog položaja, što predstavlja težak udarac za aktuelnog šampiona i izaziva nevericu u sportskoj javnosti širom Balkana.

Portparolka SIPA, Jelena Miovčić, izjavila je da se ove aktivnosti realizuju po direktnom nalogu Osnovnog suda u Banjaluci. Prema njenim rečima, akcija je pokrenuta zbog postojanja osnovane sumnje da su počinjena teška krivična dela – Pranje novca i Zloupotreba službenog položaja odgovornog lica, a sve u skladu sa Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

Foto: SIPA

Inače Zvjezdan Misimović je u junu prošle godine jednoglasno izabran za predsednika aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine, o čemu je tada detaljno izveštavao Mocart Sport. Preuzimanje fotelje od dotadašnjeg prvog čoveka kluba, Gorana Lukića, došlo je nakon što je Misimović samo šest meseci proveo na poziciji tehničkog direktora "Ponosa Krajine". Iako je najavljivao velike ambicije i stabilizaciju pred stogodišnjicu postojanja kluba, njegov mandat su brzo pratili veliki finansijski izazovi.

Klub se tokom protekle godine suočio sa ozbiljnim oscilacijama u poslovanju. Sam Misimović je početkom ove godine u javnim istupima, priznao da je finansijska situacija u FK Borac bila krizna, ali je tvrdio da se dugovanja prema igračima redovno izmiruju. On je tada otvoreno apelovao na pomoć institucija, naglašavajući za sarajevske medije da pomoć države ovom sportskom kolektivu „nije bacanje para“ s obzirom na ostvarene sportske rezultate i promociju zemlje u Evropi.

Ipak, uprkos velikim prilivima novca iz prethodnih evropskih takmičenja, javnost i navijači su često postavljali pitanja o tome gde odlazi novac. Kako podseća sportski portal Reprezentacija.ba, Misimović je prošlog leta morao da pravda troškove nakon eliminacije iz Evrope od Santa Kolome, pravdajući prazan budžet vraćanjem starih dugova i velikim tekućim troškovima kluba.

Trenutni pretresi SIPA predstavljaju kulminaciju sumnji u finansijske malverzacije, a detaljniji ishodi istrage biće poznati nakon što policijske agencije završe sa uzimanjem dokumentacije i materijalnih dokaza sa pretresenih lokacija.

