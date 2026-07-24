CRNA GORA SE CRVENI OD STIDA! Bruka kakvu svet ne pamti

Evropska klupska sezona je tek počela, a jedna zemlja je već na ivici rezultatskog debakla kakav se retko viđa u UEFA takmičenjima.

V.K.

Posle prvih kvalifikacionih rundi, nijedan njen predstavnik nije uspeo da osvoji ni bod, a porazi su samo sve gori.

Rezultat takvog učinka je jedinstven podatak na UEFA-inoj nacionalnoj tabeli koeficijenata, jedino udruženje sa učinkom od 0,000 u sezoni 2026/27.

Govorimo o Crnoj Gori, čiji su klubovi do sada odigrali devet evropskih utakmica i zabeležili isti broj poraza, a preti im da evropsku sezonu u julu završe sa maksimalno negativnim učinkom.

Crnogorski klupski fudbal je na ivici jednog od najgorih evropskih neuspeha otkako je UEFA počela da vodi nacionalne koeficijente.

Nakon dosadašnjih nastupa u sezoni 2026/27, Crna Gora je jedina evropska zemlja čiji klubovi još nisu osvojili nijedan bod za nacionalni UEFA koeficijent.

Tabela koeficijenata trenutno pokazuje učinak od 0,000, što je rezultat čak devet poraza u isto toliko odigranih utakmica.

Evropsku sezonu su otvorili Dečić, Petrovac i Mornar u prvom kvalifikacionom kolu Konferencijske lige, ali su sva tri predstavnika eliminisana sa po dva poraza.

Dečić je oba puta izgubio od letonskog Lijepaje (0:1 i 1:2), Petrovac je pretrpeo dva poraza od litvanskog Žalgirisa (1:3 i 1:2), dok je Mornar u oba meča poražen od andorskog Atletik Eskaldesa (1:2 i 0:2). To znači da crnogorski klubovi već imaju šest poraza u šest utakmica nakon prve evropske prepreke.

Ni šampion Sutjeska nije uspela da popravi utisak. U prvom kvalifikacionom kolu Lige šampiona dva puta je poražena od kazahstanskog Kairata (1:2 i 0:2), što je povećalo ukupan skor crnogorskih predstavnika na osam poraza u osam utakmica.

Sutjeska je potom nastavila svoj evropski put u drugom kvalifikacionom kolu Konferencijske lige, ali je i tamo doživela novi poraz.

U prvom meču izgubila je od beloruskog ML Vitebska rezultatom 3:0, pa je ukupan učinak crnogorskih klubova sada devet utakmica i devet poraza.

Ako Sutjeska ne uspe da preokrene stvari u revanšu protiv ML Vitebska, Crna Gora će evropsku sezonu u julu završiti sa maksimalno negativnim rezultatom – 10 poraza u 10 odigranih utakmica.

Takav ishod bi predstavljao jedan od najgorih, a vrlo verovatno i najgori učinak nacionalnog saveza u evropskoj sezoni otkako je uveden aktuelni UEFA sistem koeficijenata.

Pored rezultatskog debakla, Crna Gora bi ostala bez ijednog osvojenog boda za nacionalni koeficijent, što će dodatno zakomplikovati poziciju njenih klubova u budućim evropskim kvalifikacijama.