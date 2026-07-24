CRNA GORA SE CRVENI OD STIDA! Bruka kakvu svet ne pamti
Evropska klupska sezona je tek počela, a jedna zemlja je već na ivici rezultatskog debakla kakav se retko viđa u UEFA takmičenjima.
Posle prvih kvalifikacionih rundi, nijedan njen predstavnik nije uspeo da osvoji ni bod, a porazi su samo sve gori.
Rezultat takvog učinka je jedinstven podatak na UEFA-inoj nacionalnoj tabeli koeficijenata, jedino udruženje sa učinkom od 0,000 u sezoni 2026/27.
Govorimo o Crnoj Gori, čiji su klubovi do sada odigrali devet evropskih utakmica i zabeležili isti broj poraza, a preti im da evropsku sezonu u julu završe sa maksimalno negativnim učinkom.
Crnogorski klupski fudbal je na ivici jednog od najgorih evropskih neuspeha otkako je UEFA počela da vodi nacionalne koeficijente.
Nakon dosadašnjih nastupa u sezoni 2026/27, Crna Gora je jedina evropska zemlja čiji klubovi još nisu osvojili nijedan bod za nacionalni UEFA koeficijent.
Tabela koeficijenata trenutno pokazuje učinak od 0,000, što je rezultat čak devet poraza u isto toliko odigranih utakmica.
Evropsku sezonu su otvorili Dečić, Petrovac i Mornar u prvom kvalifikacionom kolu Konferencijske lige, ali su sva tri predstavnika eliminisana sa po dva poraza.
Dečić je oba puta izgubio od letonskog Lijepaje (0:1 i 1:2), Petrovac je pretrpeo dva poraza od litvanskog Žalgirisa (1:3 i 1:2), dok je Mornar u oba meča poražen od andorskog Atletik Eskaldesa (1:2 i 0:2). To znači da crnogorski klubovi već imaju šest poraza u šest utakmica nakon prve evropske prepreke.
Ni šampion Sutjeska nije uspela da popravi utisak. U prvom kvalifikacionom kolu Lige šampiona dva puta je poražena od kazahstanskog Kairata (1:2 i 0:2), što je povećalo ukupan skor crnogorskih predstavnika na osam poraza u osam utakmica.
Sutjeska je potom nastavila svoj evropski put u drugom kvalifikacionom kolu Konferencijske lige, ali je i tamo doživela novi poraz.
U prvom meču izgubila je od beloruskog ML Vitebska rezultatom 3:0, pa je ukupan učinak crnogorskih klubova sada devet utakmica i devet poraza.
Ako Sutjeska ne uspe da preokrene stvari u revanšu protiv ML Vitebska, Crna Gora će evropsku sezonu u julu završiti sa maksimalno negativnim rezultatom – 10 poraza u 10 odigranih utakmica.
Takav ishod bi predstavljao jedan od najgorih, a vrlo verovatno i najgori učinak nacionalnog saveza u evropskoj sezoni otkako je uveden aktuelni UEFA sistem koeficijenata.
Pored rezultatskog debakla, Crna Gora bi ostala bez ijednog osvojenog boda za nacionalni koeficijent, što će dodatno zakomplikovati poziciju njenih klubova u budućim evropskim kvalifikacijama.
Preporučujemo
KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Željko Obradović ostaje bez najboljeg igrača
24. 07. 2026. u 10:30
STIGLA PONUDA KOJA SE NE ODBIJA! Crno-beli daju 70.000.000 evra za Dušana Vlahovića
24. 07. 2026. u 10:00
TENISKI SVET JE ZGROŽEN! Organizatori Olimpijskih igara doneli šokantnu odluku
24. 07. 2026. u 08:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
24. 07. 2026. u 06:30
AJAKS NE PRAŠTA PROMAŠAJE! Vojvodina se herojski držala, ali je četvorostruki prvak Evrope delio lekcije na „Karađorđu“!
Fudbaleri Vojvodine poraženi su od golandskog Ajaksa rezultatom 1:4 (1:2), u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencija.
23. 07. 2026. u 21:53
DEČAK JEO KOBASICU I UMRO: "Kad bi znali šta krpelj može..." Prvi smrtni slučaj u svetu
REČ je o prvom poznatom smrtnom slučaju na svetu uzrokovanom ovom alergijom.
23. 07. 2026. u 07:19 >> 23:04
Komentari (0)