STUDENTSKO-BLOKADERSKA LISTA: Zlatko Kokanović
LICA koja su zauzela mesta na studentsko-blokaderskoj listi nisu poznata ni po čemu pozitivnom u društvu, ako su uopšte i poznata.
A najmanje se ističu po urađenom, postignutom, pametnom i vrednom pažnje da se ijedan građanin Srbije zapita. Ko je Zlatko Kokanović, jedan od ljudi na takozvanoj studentskoj listi, pogledajte u videu.
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