Politika

STUDENTSKO-BLOKADERSKA LISTA: Zlatko Kokanović

В.Н.

24. 07. 2026. u 11:46

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LICA koja su zauzela mesta na studentsko-blokaderskoj listi nisu poznata ni po čemu pozitivnom u društvu, ako su uopšte i poznata.

СТУДЕНТСКО-БЛОКАДЕРСКА ЛИСТА: Златко Кокановић

Foto: Printscreen/ Youtube/ KTV Televizija

A najmanje se ističu po urađenom, postignutom, pametnom i vrednom pažnje da se ijedan građanin Srbije zapita. Ko je Zlatko Kokanović, jedan od ljudi na takozvanoj studentskoj listi, pogledajte u videu. 

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