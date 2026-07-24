BRUKA ZA BRUKOM! Mundijale je namešten, Španija u centru velikog skandala! Evo ga i dokaz

NE stišava se bura nakon jednog od najkontroverznijih Mundijala ikada.

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Naime, posle završetka Svetskog prvenstva 2026. godine, međunarodno savetodavno telo Grupa iz Kopenhagena objavilo je sedam sumnjivih situacija sa Svetskog prvenstva za koje se može verovati da su povezane sa nameštanjem utakmica. Grupa iz Kopenhagena bavi se otkrivanjem i sprečavanjem nameštanja utakmica, a otkrili su da je sedam situacija sa Svetskog prvenstva izazvalo sumnjive obrasce klađenja.

Njihov izveštaj prenosi The Athletic. Prva sumnjiva situacija je drugi crveni karton za Južnu Afriku protiv Meksika, onaj od Tembe Zvane u 84. minutu. Takođe, na američkoj kripto-platformi Polymarket uplaćeno je čak 4,8 miliona dolara da Španija neće pobediti Zelenortska Ostrva - utakmica je završena 0:0.

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Poništen gol Ferana Toresa u pobedi Španije nad Saudijskom Arabijom od 4:0 takođe je pod znakom pitanja. Slučaj koji dobija najviše pažnje je slučaj Folarina Baloguna. Mnogo se pisalo o američkom napadaču, jer je uoči osmine finala protiv Belgije poništen crveni karton koji je zaradio u osmini finala protiv Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da je Polimarket 2. jula pitao da li će Balogun igrati protiv Belgije, a kazna mu je ukinuta tek 5. jula.

Grupa iz Kopenhagena poslala je saopštenje FIFA-i tražeći objašnjenje slučaja Balogun. Njihova istraga je sprovedena u koordinaciji sa FIFA-inom radnom grupom za integritet, ali su njihovi zaključci potpuno različiti. Prema FIFA-i, nije bilo sumnjivih aktivnosti klađenja niti indikacija manipulacije rezultatima ili utakmicama.

Grupa iz Kopenhagena je takođe objavila da je ove godine za utakmice Svetskog prvenstva plaćeno čak 240 milijardi dolara, što je otprilike dvostruko više nego pre četiri godine u Kataru.