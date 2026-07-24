BRISEL POVUKAO NOVI POTEZ! EU promenila pravila za zaplenjenu rusku naftu, Moskva oštro reaguje
EVROPSKA unija usvojila je nove mere koje omogućavaju državama članicama da prodaju zaplenjenu rusku naftu bez obaveze da prihod od prodaje bude isplaćen njenim vlasnicima, proizlazi iz odluke objavljene u Službenom listu EU.
Do usvajanja 21. paketa sankcija, embargo je zabranjivao kupovinu, uvoz i transport ruske nafte i naftnih derivata, ali nije predviđao mehanizam koji bi omogućio prodaju zaplenjenog tereta bez prenosa prihoda vlasniku.
Prema novim pravilima, nakon što bude okončan postupak zaplene, na primer nafte sa zadržanih tankera, države EU moći će da izuzmu taj teret iz režima sankcija, prodaju ga trećem licu i zadrže prihod, bez obaveze da ga isplate prethodnom ruskom vlasniku.
Istovremeno, Evropska unija je dozvolila da se takvi tereti privremeno skladište na njenoj teritoriji i smeste u carinski režim slobodne zone.
Moskva je više puta saopštila da ne priznaje sankcije Evropske unije.
Ruske vlasti ocenjuju da su zadržavanje tankera, zaplena tereta i razmatranje njihove konfiskacije kršenje slobode plovidbe i nezakonito oduzimanje imovine.
(Sputnjik)
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