BLOKADERI U OČAJU OSUDILI DRUGU NA SVOJOJ LISTI: Svi se ogradili od Jasmine Paunović samo CRTA i Evropski pokret ćute

GOSTOVANjE bivše tužiteljke Jasmine Paunović u emisiji kod Dejana Lučića izazvalo je potpuni kolaps i paniku među njenim političkim saveznicima, koji su horski počeli da brišu tragove saradnje sa njom i javno se ograđuju od njenih skandaloznih stavova.

Foto: Printskrin/ Jutjub/ KTV Televizija

Nakon što su u javnost isplivali detalji sramnog nastupa Jasmine Paunović, nekadašnje javne tužiteljke i druge na takozvanoj „studentskoj listi“, na opozicionoj i blokaderskoj sceni zavladala je neviđena panika. Ljudi koji su je do juče kovali u zvezde i proglašavali herojem sistema, sada se utrkuju ko će se brže i oštrije ograditi od nje.

Foto: Printskrin

Politički aktivisti i dosadašnji saborci sa društvenih mreža otvoreno priznaju da je ovo što je izgovorila „čisto političko dno dna“ i „neprepričljiva mučnina“. Mnogi istaknuti pojedinci iz ovih krugova ne skrivaju očaj, naglašavajući da osoba sa ovakvim „plitkim umom i priprostim stavovima ne bi smela ni kupus u kaci da gazi, a kamoli da menja sistem u Srbiji“.

Foto: Printskrin



Foto: Printskrin

Svi je osudili, samo CRTA i Evropski pokret ćute

Dok se kompletna javnost, pa čak i dobar deo same opozicije, zgađeno ograđuje od Paunovićeve, dve organizacije upadljivo drže stranu svojoj miljenici. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Evropski pokret u Srbiji još uvek se nisu oglasili niti su osudili sramne poruke svoje aktivistkinje.

Foto: Printskrin

Dok se blokaderski pokret nepovratno raspada i deli, pomenute organizacije očajnički pokušavaju da odbrane neodbranjivo.