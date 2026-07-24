BLOKADERI U OČAJU OSUDILI DRUGU NA SVOJOJ LISTI: Svi se ogradili od Jasmine Paunović samo CRTA i Evropski pokret ćute
GOSTOVANjE bivše tužiteljke Jasmine Paunović u emisiji kod Dejana Lučića izazvalo je potpuni kolaps i paniku među njenim političkim saveznicima, koji su horski počeli da brišu tragove saradnje sa njom i javno se ograđuju od njenih skandaloznih stavova.
Nakon što su u javnost isplivali detalji sramnog nastupa Jasmine Paunović, nekadašnje javne tužiteljke i druge na takozvanoj „studentskoj listi“, na opozicionoj i blokaderskoj sceni zavladala je neviđena panika. Ljudi koji su je do juče kovali u zvezde i proglašavali herojem sistema, sada se utrkuju ko će se brže i oštrije ograditi od nje.
Politički aktivisti i dosadašnji saborci sa društvenih mreža otvoreno priznaju da je ovo što je izgovorila „čisto političko dno dna“ i „neprepričljiva mučnina“. Mnogi istaknuti pojedinci iz ovih krugova ne skrivaju očaj, naglašavajući da osoba sa ovakvim „plitkim umom i priprostim stavovima ne bi smela ni kupus u kaci da gazi, a kamoli da menja sistem u Srbiji“.
Svi je osudili, samo CRTA i Evropski pokret ćute
Dok se kompletna javnost, pa čak i dobar deo same opozicije, zgađeno ograđuje od Paunovićeve, dve organizacije upadljivo drže stranu svojoj miljenici. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Evropski pokret u Srbiji još uvek se nisu oglasili niti su osudili sramne poruke svoje aktivistkinje.
Dok se blokaderski pokret nepovratno raspada i deli, pomenute organizacije očajnički pokušavaju da odbrane neodbranjivo.
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