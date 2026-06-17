uživoPOTVRĐENO: Kristijano Ronaldo i Portugal dobili užasne vesti pred prvi meč na Svetskom prvenstvu
FUDBALERI Portugala u sredu će od 19 časova započeti borbu za trofej na Svetskom prvenstvu. Međutim, pred duel sa Kongom dobili su lošu vest.
Nema nikakve sumnje da su Kristijano Ronaldo i saigrači veliki favoriti, te da bi sve osim trijumfa bila senzacija turnira. Uprkos tome, posao će im biti znatno otežan, jer će nastupiti bez jednog od najboljih igrača:
Naime, Ruben Dijas neće moći da pomogne saigračima na otvaranju Mundijala jer još uvek ima problema sa povredom.
- Nije u potpunosti spreman i ne želimo bilo šta da rizikujemo - rekao je selektor Portugala, Roberto Martinez.
Olakšavajuća okolnost za Portugal je to što su voljom žreba smešteni u grupu u kojoj ne bi smeli da imaju bilo kakav problem, pošto će nakon Konga igrati protiv Uzbekistana (23. jun, 19.00), te Kolumbije (28. jun, 1.30).
Ostaje nam da vidimo da li će uopšte rizikovati i Dijasa ubacivati u tim u grupnoj fazi, ili će mu dati još malo dodatnog vremena za oporavak pre nokaut faze, gde će Portugalci, ako opravdaju status favorita i zauzmu prvo mesto u grupi K, igrati protiv jedne od najboljih trećeplasiranih timova.
Glavni sudija na susretu biće Šimon Marčinjak iz Poljske.
Preporučujemo
TURSKA KAO DA JE PROKLETA: Pobeda Australije na Svetskom prvenstvu o kojoj će se pričati.
14. 06. 2026. u 07:57 >> 06:51
FIFA SE HITNO OGLASILA: Evo šta su rekli zbog najkontroverznije odluke na Mundijalu
14. 06. 2026. u 08:06
HAOS NA ULICAMA NjUJORKA! Opsadno stanje, policija na svakom ćošku (FOTO/VIDEO)
14. 06. 2026. u 08:49
PRENOS, ARGENTINA - ALŽIR: Mesiiii! Pa, ovo je gol prvenstva
17. 06. 2026. u 03:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SPEKTAKL U DALASU: Holandija započinje avanuturu na Svetskom prvenstvu protiv uvek neugodnih "samuraja"
POSLE dugog čekanja, Holandija konačno započinje svoju avanturu na Svetskom prvenstvu 2026, a prva prepreka u grupi "F" biće uvek neugodni Japan (22.00). Duel na "AT&T stadionu" u Arlingtonu, Teksasu mogao bi odmah da pokaže koliko daleko obe selekcije mogu da doguraju na ovom turniru.
14. 06. 2026. u 08:00
ČUDO NA MUNDIJALU! Španiji nije pomogao ni Lamin Jamal, kiks protiv Zelenortskih Ostrva!
Zelenortska Ostrva uspela su da odigraju nerešeno protiv Španije (0:0) i prirede ogromno iznenađenje u prvom kolu grupe H.
15. 06. 2026. u 19:56 >> 15:48
ŠTA JE BRE OVO? Misteriozna životinja snimljena u Mačvi (VIDEO)
Kratak video, za koji se navodi da je nastao iz vozila na području Mačve.
13. 06. 2026. u 20:49
Komentari (0)