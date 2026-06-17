Fudbal

uživoPOTVRĐENO: Kristijano Ronaldo i Portugal dobili užasne vesti pred prvi meč na Svetskom prvenstvu

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17. 06. 2026. u 03:00

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FUDBALERI Portugala u sredu će od 19 časova započeti borbu za trofej na Svetskom prvenstvu. Međutim, pred duel sa Kongom dobili su lošu vest.

ПОТВРЂЕНО: Кристијано Роналдо и Португал добили ужасне вести пред први меч на Светском првенству

Tanjug/AP Photo/Denes Erdos, File

Nema nikakve sumnje da su Kristijano Ronaldo i saigrači veliki favoriti, te da bi sve osim trijumfa bila senzacija turnira. Uprkos tome, posao će im biti znatno otežan, jer će nastupiti bez jednog od najboljih igrača: 

Naime, Ruben Dijas neće moći da pomogne saigračima na otvaranju Mundijala jer još uvek ima problema sa povredom.

- Nije u potpunosti spreman i ne želimo bilo šta da rizikujemo - rekao je selektor Portugala, Roberto Martinez.

Olakšavajuća okolnost za Portugal je to što su voljom žreba smešteni u grupu u kojoj ne bi smeli da imaju bilo kakav problem, pošto će nakon Konga igrati protiv Uzbekistana (23. jun, 19.00), te Kolumbije (28. jun, 1.30).

Ostaje nam da vidimo da li će uopšte rizikovati i Dijasa ubacivati u tim u grupnoj fazi, ili će mu dati još malo dodatnog vremena za oporavak pre nokaut faze, gde će Portugalci, ako opravdaju status favorita i zauzmu prvo mesto u grupi K, igrati protiv jedne od najboljih trećeplasiranih timova.

Glavni sudija na susretu biće Šimon Marčinjak iz Poljske. 

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