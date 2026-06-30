"TUKLI SU NAS, VREĐALI I TERALI DA...": Mladići iz Crne Gore izneli teške optužbe o postupanju tzv. kosovske policije

CRNOGORSKI državljani dostavili su portalu TVPG dopis u kojem opisuju torturu koju su doživeli 28. juna, na Vidovdan na Kosovu i Metohiji.

Foto: Printskrin Jutjub/RTV Info

Crnogorski državljani Stefan Tatar, Mirko Žižić, Damjan Otašević, Darko Ašanin i Danilo Ljutić dostavili su portalu TVPG dopis u kojem opisuju torturu koju su doživeli 28. juna, na Vidovdan, na Kosovu i Metohiji.

Njihov dopis prenosimo u celosti:

Dana 28. 6. 2026. godine, na Vidovdan, došli smo iz Crne Gore da prisustvujemo liturgiji u manastiru Gračanica, a potom parastosu kosovskim junacima na Gazimestanu.

Bez ikakvih nacionalnih obiležja, mirno i dostojanstveno prisustvovali smo parastosu, a po njegovom završetku krenuli ka izlazu iz memorijalnog kompleksa.

Skup je završen mirno i dostojanstveno, bez bilo kakvih neprimerenih istupa ili provokacija upućenih pripadnicima organa bezbednosti koji su obezbeđivali skup. Napominjemo da, osim nas hodočasnika i pripadnika organa bezbednosti, na prostoru kompleksa nije bilo drugih prisutnih lica, a naročito ne civilnih pripadnika albanskog naroda.

Međutim, na izlazu su nas, za nas potpuno neočekivano, pripadnici organa bezbednosti izvukli iz mase i lišili slobode, ubacivši nas u kontejner u kojem su smeštali veći broj lica, za koja se kasnije ispostavilo da su takođe bila lišena slobode.

Tada su nam stavili lisice, koje su steg­li toliko jako da imamo podlive na rukama, potom su nas ubacili u kombi i odveli u stanicu policije.

Još tokom vožnje, Damjana Ćulafića su pripadnici kosovskih organa bezbednosti tukli otvorenim šakama u glavu.

Odmah po dolasku u stanicu policije započela je tortura i prema ostatku privedenih državljana Crne Gore, koju su sprovodili pretežno mlađi policajci u civilu i uniformi, bez jasnih oznaka na odeći.

Mirko Žižić je primio udarce pesnicom u stomak bez ikakvog razloga, a Danila Ljutića su izveli u posebnu prostoriju, gde su ga tukli. Vratio se sa vidljivim telesnim povredama glave, koje su potvrđene lekarskim izveštajem.

Povrede su dokumentovane lekarskim izveštajima, kao i fotografskim i video-zapisima.

Sve vreme policajci su nas vređali pogrdnim imenima i pokušavali da nas nateraju da pevamo "Kosovo Republika". Nakon što smo to odbili, nasumično su izveli nekoliko momaka, fizički ih napali i tukli. I oni, koji nisu državljani Crne Gore, imaju dokumentovane povrede u lekarskim izveštajima.

Tokom celog događaja nismo dobili apsolutno nikakvu pomoć, pa čak ni vodu, suprotno netačnim tvrdnjama policajaca koji su nas lišili slobode.

Od naše države Crne Gore tražimo da preduzme sve pravne i druge mere, kako u Crnoj Gori tako i u međunarodnoj zajednici, u cilju zaštite našeg ličnog dostojanstva i ljudskih prava, ali i našeg fizičkog i duhovnog integriteta, s obzirom na nehumano postupanje i torturu kojoj smo bili izloženi od strane organa bezbednosti.

Takođe dodajemo da smo na Kosovu već treći dan, da čekamo presudu bez dokumenata koja su nam oduzeta, a ostali smo i bez novca.

Ovo saopštenje smo 30. 6. 2026. godine uručili ambasadoru Crne Gore na Kosovu, gospodinu Bernardu Čobaju.

Saopštenje potpisuju Stefan Tatar, Mirko Žižić, Damjan Otašević, Darko Ašanin i Danilo Ljutić.

(gradski.me)

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