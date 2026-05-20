PA, DOKLE VIŠE? Još jedan Srbin neće da igra za Srbiju

NAKON Miloša Kerkeza, Aleksandra Pavlovića, Stefana Bajčetića... Srbija će ostati bez još jednog vunderkinda.

Naime, iako se prethodnih dana spekulisalo da bi Andrej Vasiljević (16) mogao obući dres "orlova" on je to demantovao. Inače, radi se o napadaču Hamburga i sinu Dušana Vasiljevića, inače Srbina rodom iz Podgorice.

A stiče se utisak da borbu za njegovu naklonost dobijaju naše severne komšije Mađari. Ne samo što je mladić demantovao da je izabrao "orlove", već je i otkrio da uživa dok nastupa za omladinsku selekciju Mađarske.

🎙️| Andrej Vasiljevic on his international future:



“I am 16 years old; it is too early to talk about this. — However, I would like to clarify that the news circulating about me in the Serbian press is based on a misunderstanding: I never said a word to anyone that I want to be a… pic.twitter.com/zC3W0uqTxX — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) May 19, 2026

- Imam 16 godina, još je rano govoriti o tome. Još nisam odlučio koju zemlju želim da predstavljam. Međutim, želim da razjasnim da se vest koja kruži o meni u srpskim medijima zasniva na nesporazumu. Nikome nisam ni rečju rekao da želim da budem reprezentativac Srbije - poručio je Vasiljević, pa dodao:

- Trenutno se osećam dobro u omladinskim selekcijama Mađarske. Ako bih morao da navedem karijerni put koji me inspiriše, rekao bih put Dominika Soboslaija, jer je i on sa 16 godina otišao u inostranstvo, zatim je mlad postao seniorski reprezentativac, a kasnije i kapiten tima.