Fudbal

PA, DOKLE VIŠE? Još jedan Srbin neće da igra za Srbiju

Новости онлине

20. 05. 2026. u 06:33

NAKON Miloša Kerkeza, Aleksandra Pavlovića, Stefana Bajčetića... Srbija će ostati bez još jednog vunderkinda.

ПА, ДОКЛЕ ВИШЕ? Још један Србин неће да игра за Србију

Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Naime, iako se prethodnih dana spekulisalo da bi Andrej Vasiljević (16) mogao obući dres "orlova" on je to demantovao. Inače, radi se o napadaču Hamburga i sinu Dušana Vasiljevića, inače Srbina rodom iz Podgorice.

A stiče se utisak da borbu za njegovu naklonost dobijaju naše severne komšije Mađari. Ne samo što je mladić demantovao da je izabrao "orlove", već je i otkrio da uživa dok nastupa za omladinsku selekciju Mađarske.

- Imam 16 godina, još je rano govoriti o tome. Još nisam odlučio koju zemlju želim da predstavljam. Međutim, želim da razjasnim da se vest koja kruži o meni u srpskim medijima zasniva na nesporazumu. Nikome nisam ni rečju rekao da želim da budem reprezentativac Srbije - poručio je Vasiljević, pa dodao:

- Trenutno se osećam dobro u omladinskim selekcijama Mađarske. Ako bih morao da navedem karijerni put koji me inspiriše, rekao bih put Dominika Soboslaija, jer je i on sa 16 godina otišao u inostranstvo, zatim je mlad postao seniorski reprezentativac, a kasnije i kapiten tima.

"NIJE TAČNO!" Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!

Povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji nekih medija da je trener fudbalskog kluba Crvena Zvezda Dejan Stanković pružio podršku "dojučerašnjem selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije Urošu Stevanoviću i reprezentativcima koji su odlučili da ne igraju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro predsednik Vaterpolo saveza Srbije", agencija Tanjug obratila se našem proslavljenom fudbaleru i treneru Dejanu Stankoviću i direktoru VK Radnički Kragujevac Jugoslavu Vasoviću.

19. 05. 2026. u 14:50

