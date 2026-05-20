TENIS OVO NE PAMTI! Novak Đoković gleda i ne veruje šta se desilo pred Rolan Garosa

20. 05. 2026. u 06:14

BLIŽI se Rolan Garos (kvalifikacije su već u toku), glavni žreb počinje za manje od nedelju dana, a mnogi se pitaju da li Novak Đoković može da iskoristi izostanak Karlosa Alkaraza i dođe do te mnogo željene 25. Grend slem titule.

Foto: Goran Čvorović

Kako stoje stvari, kladionice nemaju baš mnogo poverenja u najboljeg svih vremena i ubedljivo najveće šanse se daju, kome drugo do, Janiku Sineru.

Sve je jasno. Siner ruši sve pred sobom, i protivnike i rekorde, osvaja sve Masterse koji mu se nađu na putu još od februara, pa se njegovo krunisanje u Parizu gleda kroz neverovatno malu kvotu od 1.30.

Po ovome bi se reklo da skoro ne postoji prilika za nekog drugog, da je favorit nad favoritima, jer mu niko nije ni blizu.  Jedini koji je ispod kvote 10 jeste Aleksandar Zverev, drugi nosilac turnira u odsustvu Alkaraza.

Novaka Đokovića nismo gledali od Indijan Velsa sve do Rima gde je odigrao samo jedan meč. Bukvalno, sa jednom partijom na šljaci dolazi na veliku smotru drugog Grend slema u sezoni. Na njega je postavljena kvota 13, a nakon njega je veliki jaz u odnosu na ostatak karavana.

I ne samo to, Siner je apsolutni favorit za osvajanje i Vimbldona. Bukmejkeri veruju da će Italijan da se prošeta i do trofeja u Londonu, kvota na pobedu Janika je 1,44, osam je na Srbina, dok je 21 na Aleksandra Zvereva.

Definitivno, tenis ovako nešto ne pamti da je Novak Đoković ovoliko ponižen i da je tako mala kvota na dve različite podloge na jednog tenisera, a to je Janik Siner. 

"NIJE TAČNO!" Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!

Povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji nekih medija da je trener fudbalskog kluba Crvena Zvezda Dejan Stanković pružio podršku "dojučerašnjem selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije Urošu Stevanoviću i reprezentativcima koji su odlučili da ne igraju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro predsednik Vaterpolo saveza Srbije", agencija Tanjug obratila se našem proslavljenom fudbaleru i treneru Dejanu Stankoviću i direktoru VK Radnički Kragujevac Jugoslavu Vasoviću.

19. 05. 2026. u 14:50

