OVO JE TREĆI SVETSKI RAT! ! Iran stiže na noge Americi, a potez moćnika iz FIFA opasnio zapalio planetu!
Političke tenzije uoči predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu ponovo su stavile reprezentaciju Irana u centar pažnje.
Zbog dubokih geopolitičkih sukoba na Bliskom istoku i činjenice da se Mundijal održava u Sjedinjenim Američkim Državama, učešće ove selekcije prate brojne kontroverze.
Sveetska kuća fudbala (FIFA) donela je zvaničnu odluku da na stadionima potpuno zabrani unošenje i isticanje istorijskih zastava Irana iz perioda pre Islamske revolucije 1979. godine
Ta zastava je postala simbol iranske dijaspore koja se protivi teokratskoj državi i vladavini ajatolaha. FIFA je odlučila da zabrani ne samo tu zastavu na tribinama, već i sve varijacije - majice, šalove, dresove i sve što može imati simbol te zastave na sebi.
Nekadašnja iranska zastava vrlo liči na sadašnju zastavu Islamske republike Iran. Obe su trobojke sa crvenom, belom i zelenom vodoravnom prugom, ali šahistička zastava ima lava i sunce u sredini, dok sadašnja zastava umesto toga ima simbol za tekbir i po ivicama crvene i zelene trake ispisano "Alah je veliki".
Inače, Iran će na ovom Mundijalu igrati sva tri grupna meča u SAD. Prvi meč grupe g igraju sa Novim Zelandom 15. juna u Inglvudu, drugi sa Belgijom šest dana kasnije na istom mestu, a poslednji meč sa Egiptom igra se u Sijetlu 26. juna.
