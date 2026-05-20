NAJAVA OFANZIVE ZA OTPRIZNAVANJA Analiza "Novosti": Šta nagoveštava razgovor Vučića sa liderom Kenije o pitanju Kosova i Metohije

POSLE više od pet godina pauze u novim priznanjima tzv. Kosova, odluka Kenije da prošlog marta podrži Prištinu, koja je bila neprijatno iznenađenje za Beograd, mogla bi ponovo da bude preispitana, uz snažnu diplomatsku inicijativu prema Najrobiju.

Teren za takve razgovore, ocenjuju sagovornici "Novosti", već je delimično pripremljen nedavnim susretom predsednika Aleksandra Vučića sa predsednikom Kenije Vilijamom Rutom, na marginama foruma u Bakuu. Šef srpske države poručio je da je, iako je upućen u okolnosti pod kojima je vlast u Najrobiju donela odluku o priznavanju, kenijskog kolegu još jednom pitao za razloge promene stava ove afričke države, sa kojom imamo višedecenijsku dobru saradnju, o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.

Vučić je pomenuo "prisustvo određenih biznismena" u Keniji uoči donošenja odluke o priznavanju lažne države, a upravo je Bedžet Pacoli, bivši ministar spoljnih poslova Prištine, bio taj koji je objavio fotografije sa potpisivanja priznavanja u kabinetu Ruta.

Naši sagovornici ocenjuju da je susret Vučića i Ruta važan signal da se odnosi sa Kenijom mogu vratiti na stare osnove. Ističu da bi eventualna promena stava Kenije predstavljala važan diplomatski signal i dokaz da borba za povlačenje priznavanja nije okončana, ali i upozoravaju da Beograd mora da deluje proaktivno, a ne reaktivno.

Kako ističu, Srbija ne sme da čeka nove poteze Prištine, već da kontinuirano jača prisustvo i savezništva u Africi, Aziji i Latinskoj Americi, gde i dalje postoji prostor za diplomatske pomake.

Bivši šef jugoslovenske diplomatije Živadin Jovanović kaže, za "Novosti", da bi Beograd trebalo ponovo da pokrene neprekidnu "ofanzivu" za nova povlačenja priznavanja lažne države i afirmaciju našeg neotuđivog prava na suverenitet i teritorijalni integritet u granicama u kojima je Srbija i postala članica UN, OEBS i svih međunarodnih organizacija:

- Treba takođe insistirati na primeni Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN. Mi moramo stalno da tu držimo diplomatsku inicijativu, ne samo kada Aljbin Kurti ili nego drugi povuče neki potez. Ta inicijativa treba da bude na svim nivoima, posebno na najvišem političkom, i zato je važan susret Vučića i Ruta.

UN semafor na strani Srbije DOK je Priština poslednjih godina uspela da izdejstvuje samo dva nova priznavanja - pre Kenije to je učinio Izrael, 2020 - broj zemalja na "semaforu" otpriznavanja dostigao je 27. Režim u Prištini je i sa promenom stava Najrobija daleko od potrebne dvotrećinske većine za "stolicu" na Ist Riveru. Od 193 članice Ujedinjenih nacija, prema podacima Kancelarije za KiM, većina, odnosno njih 108, ne priznaje tzv. Kosovo kao državu. Takođe, pet članica Evropske unije ne priznaje Prištinu - Španija, Grčka, Kipar, Slovačka i Rumunija.

Kada je reč o Keniji, Jovanović kaže da je jedna od njegovih prvih diplomatskih službi u inostranstvu bila u Najrobiju:

- Mi imamo istoriju izuzetno uspešnih odnosa i saradnje, koja nije bila samo politička, nego sveobuhvatna. Svojevremeno je tamo bilo više od 300 naših privrednika, 15-20 predstavništava srpskih i jugoslovenskih kompanija, uključujući "Energoprojekt", "Jugostroj", "Jugotekstil", mnoge građevinske i druge kompanije. Naše firme izgradile su više hiljada kilometara puteva u ovoj zemlji, aerodromsku pistu i vodovodnu mrežu u Najrobiju... To je bio praktično jedini grad u Africi u kojem je mogla da se pije voda sa česme. U tom gradu naše firme napravile su i najveću bolnicu u Africi, imali smo fabriku za konzerviranje tropskog voća, fabriku lekova, predstavništva banaka...

Jovanović ističe da imamo odličnu osnovu za nastavak saradnje i da je bilo je veliko iznenađenje to što je Kenija priznala tzv. Kosovo:

- Verujem da bi, uz odgovarajući angažman i korišćenje istorije naših odnosa, moglo da dođe do promene stava Najrobija u vezi sa KiM. Pogotovo što je Kenija zemlja koja i sama ima pretnje separatizmom na svojoj teritoriji.