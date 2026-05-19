EPILOG VELIKE DRAME? Totenhem bi večeras na "Stamford bridžu" mogao da obezbedi opstanak u Premijer ligi

STRESNA sezona"pevaca" trebala bi imati "srećan" kraj, a opstanak bi mogli da obezbede protiv jednog od najvećih rivala, Čelsija, koji će ih ugostiti od 21.15 na "Stamford bridžu".

Kieran McManus/Tottenham Hotspur FC / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je Totenhem na početku sezone zamalo osvojio Superkup Evrope izgubivši od PSŽ-a na penale, očekivanja unutar kluba su bila da će imati dosta dobru kampanju i da je smena Angelosa Postekoglua bila ispravna odluka.

Ipak, kada pogledamo dešavanja i sve kroz šta su prošli devet meseci kasnije, to ne samo da nije bila dobra odluka, već je i svaka naredna bila gora od one prethodne.

Tomas Frank nije uspeo da pokrene ekipu kako treba i sa razlogom je smenjen, ali još veća greška bilo je dovođenje Igora Tudora koji nije upisao nijednu pobedu sa dvostrukim prvakom Engleske i uvukao ga u zonu ispadanja.

Nakon toga usledio je jedini pogodak novepečene uprave predvođene Vinajem Venkatešamom, a to je dovođenje Roberta de Zerbija koji je papreno plaćen i učinjen jednim od najplaćenijih menadžera Premijer lige.

Originalni plan bio je da Italijan preuzme tim na leto i krene u rekonstrukciju, ali katastrofalna situacija u kojoj su se "pevci" nalazili naterala je klub da ubrza proces.

Od dolaska De Zerbija stvari su se promenile, ekipa je na terenu počela da dobija identitet, nema više razbojništva među igračima, rezultati su sve bolji i kao rezultat svega Totenhem je uspeo da pobegne iz zone ispadanja.

Pobede nad Vulvsima i Vilom uz remi sa Lidsom podigli su moral ekipe, a jučerašnji poraz Vest hema od Njukasla dodatno im je olakšao posao u borbi za opstanak.

Naime, Totenhemov zadatak je da osvoji bar jedan bod u preostale dve utakmice, jer ima daleko bolju gol-razliku od "čekićara" (-9 naspram -22) kojima beži dva poena, a pride je odigrao meč manje od njih.

Prvu "meč loptu" akutelni osvajač Lige Evrope ima večeras na "Stamford bridžu" gde će igrati protiv jednog od svojih najvećih rivala, ekipe Čelsija koja je u ozbiljnom padu forme.

"Plavci" su bez pobede u prvenstvu više od dva meseca, menjaju trenere kao na traci, pali su na deseto mesto na tabeli, a za vikend su doživeli još jedan težak udara, poraz od Sitija u finalu FA kupa (0:1), što im je dodatno oborili moral pred ovaj gradski derbi.

Ipak, tradicija je i te kako na strani Čelsija koji redovno pobeđuje Totenhem na svom terenu i dovoljno je reći da su "pevci" samo jednom u 21. veku slavili na ovom terenu, a i to je bilo 2018. godine kada su igrali možda i najbolji fudbal u svojoj istoriji predvođeni Kejnom, Sonom, Dele Alijem, Eriksenom i naravno Maurisijom Poćetinom kraj aut linije.

Ne sme se zanemariti ni to da nema ništa što bi Čelsijevi navijači radije voleli nego da bar još malo produže mizeriju Totenhema, tako da verujemo da će atmosfera biti na nivou i da ćemo gledati utakmicu punu naboja na "Stamford bridžu".

Što se tiče izostanaka, poznato je da gosti imaju velikih problema sa njima i večeras će standardno biti bez nekoliko prvotimaca poput Romera, Simonsa, Kuluševskog, Kudusa i Solankea.

Sa druge strane, kod domaćina meč propuštaju Estavao i Gitens, a pod ozbiljnim upitnikom su Kolvil i Lavija.

Danas bi dramatična borba za opstanak mogla dobiti svoj epilog, ali kako igra Čelsi u poslednje vreme realno je da to bude slučaj i vredi probati duplu šansu na Totenhem koji bi bodom pobegao na plus tri Vest hemu i sve samo ne matematički obezbedio opstanak.

Takođe, bilo bi simbolike da "pevci" upravo na terenu na kojem su 2015/16 izgubili matematičke šanse da osvoje titulu (čuvena "Borba na Bridžu") i ostvare najveći uspeh u skorijoj istoriji kluba, obezbede opstanak i tako urade bar nešto čega bi se njihovi verni navijači rado sećali i "nabijali na nos" Čelsijevim naviajčima u pijanim debatama po lokalnim pabovima nakon ove veoma isrpljujuće sezone.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć