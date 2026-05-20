VUČIĆ O NOVOM ZAKONU: Hoćeš da radiš u državnoj službi, moraš da se obavežeš!

OBRAĆAJUĆI se medijima nakon obeležavanja 15. godišnjice programa Svet u Srbiji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o najavljenom zakonu koji bi sprečio da vojska i policija u Srbiji budu angažovani na drugim poslovima.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

- To nam se dešavalo oduvek. Internim aktima i pravilnicima takve bi stvari bile zabranjivane i bile su na različite načine i niko ih se nije pridržavao. Ta navika nam je ostala još iz 90-ih godina, a najšire je bila zastupljena posle 2000.-ih. Kada neko govori o policajcima kao kriminalcima, samo želim da vas podsetim.

Nama su komandanti policijskih jedinica ubili predsednika vlade. Toliko se dobro blokaderi vodili državu. Nemojte da zaboravite da su pripadnici policijskih jedinica ubili načelnika beogradske policije, na kilometar odavde, gospodina Buhu, i opet su učestvovali policajci u pripremi samog akta, ne u izvršenju.

Možete li da mi kažete ko je ubio generala Badžu? Imali smo najteža krivična dela u kojima je učestvovao vrh policije i bio u direktnoj sprezi da najvišim oblicima kriminala. Ja sam tri godine trpeo teror od pojedinih policijskih struktura koje ništa nisu rekle, osim što su iza leđa govorile -napadajte Aleksandra, napadajte mu brata, osetljiv je, neće izdržati.

Kako kažu - pući će, izgubiće živce, smenićemo ga pre nego što očekuje. Tri godine ste lagali, vodili kampanju laži, a da ni dan danas ne znam ni gde je Jovanjica, ni ko je Jovanjica. I u tome su učestvovali pojedini pripadnici policijskih struktura. Ovo je došlo iz tih godina kada su policajci živeli loše, kada su plate bile niske, pričam o malom broju policjaca, 2,3,5 posto.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

Dok je 95 posto časnih i poštenih. Ja hoću da tih pet posto koji su prljavi policajci, koji su uvek radili za kriminalce i tako bili najbogatiji. Narod ne zna da li je zaštićen kada vidi značku. Sada će narod da zna, jer će svaki da bude čist kao suza. O ovome što se dogodilo pričaću sutar nešto više. Gde god pogledate, nekog čuva policajac.

Ta mreža vam je jasno kako se gradi. Što je najčistije, da ne može da se tumači dvojako, da može da se tumači na precizan način. Znate li koliko smo izgubili policajaca i vojnika, koji su otišli da budu čuvari tajkunima. Pa što smo mi budale, da narod plaća nečiji rad, da ga obučava, usavršava, edukuje, daje opremu svu, a on posle toga kaže nije mi dovoljna plata od 1.500 evra, ovaj me plaća 3.000 evra.

E ne može tako. Hoćeš da radiš u državnoj službi, e onda ćeš da se obavežeš. Naše je da obezbedimo visoke plate, one nisu male, ali će morati za policiju da budu još više. Da li će sutra da bude anomalije? Uvek će da bude, takav je život. Zakon je nedvosmislen, kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, da se razilazimo. Svu snagu su uvek crpeli iz države, i oni koji su ubili premijera, i oni koji su ubili Badžu i Buhu.

Danas su stavri mnogo bolje. Opšti kriminalitet je danas na mnogo nižem nivou, izvršenje ubistava na najnižem nivou u istoriji, sva ubistva su od početka godine su rasvetljena. Važno je da pokažemo nultu toleranciju prema onima koji će da sarađuju sa narko-dilerima, kriminalcima iz bilo koje svere. Mislim da ćemo tu imati ogromnu podršku ljudi.

BONUS VIDEO: