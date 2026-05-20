Košarka

"DELIJE" I "GROBARI" GLEDAJU I NE VERUJU: Kakvo saopštenje KK Partizan pred drugi večiti derbi u polufinalu ABA lige...

Новости онлине

20. 05. 2026. u 15:55

Najnovije vesti iz KK Partizan su prilično zanimljive, a stižu pred drugi meč polufinala ABA lige u kome će Crvena zvezda biti domaćin novog izdanja priče "večiti derbi".

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Naime, u moru raznih saopštenja, sada već višegodišnjoj ružnoj "tradiciji" da se dugačkim pismima jedni drugima, ili prosto javnosti, "večiti" obraćaju pre ili posle svojih sportskih okrašaja, stigo je jedno - osveženje.

Jer, najnovije saopštenje KK Partizan sadrži samo jednu rečenicu.

Glasi ovako:

"Izveštaj medicinskog tima KK Partizan uoči druge utakmice polufinala ABA Lige: 

U odnosu na prvu utakmicu, stanje u timu je nepromenjeno!"

Podsetimo, kada su u ponedeljak crno-beli pred svojim navijačima poveli sa 1:0 u polufinalnoj seriji protiv Zvezde pobedom od 100:94, za Partizan su igrali: Karlik Džons, Vašington, Osetkovski, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando i Kalates, dok je Bošnjaković ostao na klupi.

To znači da će trener Đoan Penjaroja imati na raspolaganju isti taj sastav i za drugu utakmicu, u kojoj bi, u četvrtak od 20 časova, Partizan mogao da izbori finale ABA lige ako kao gost savlada crveno-bele.

U slučaju da pobedi Zvezda, majstorica bi, u ponedeljak od 21 sat, sa Partizanom kao domaćinom, odličivala ko će na megdan boljem iz duela Dubai - Budućnost (ta polufinalna serija počinje ovog četvrtka).

"NIJE TAČNO!" Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!

Povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji nekih medija da je trener fudbalskog kluba Crvena Zvezda Dejan Stanković pružio podršku "dojučerašnjem selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije Urošu Stevanoviću i reprezentativcima koji su odlučili da ne igraju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro predsednik Vaterpolo saveza Srbije", agencija Tanjug obratila se našem proslavljenom fudbaleru i treneru Dejanu Stankoviću i direktoru VK Radnički Kragujevac Jugoslavu Vasoviću.

19. 05. 2026. u 14:50

