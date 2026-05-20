"USKORO ĆU JA NJIH DA PITAM..." Vučić: Kada sam pre godinu dana boravio u Moskvi, samo što me nisu linčovali

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je povodom navoda medija da se razmatraju kandidati za potencijalne pregovarače sa Rusijom za mirnovne pregovore o Ukrajini, izjavio da se raduje razgovorima, jer je hiljadu godina razgovora bolje nego jedan dan ratovanja.

Vučić je odgovarajući na pitanja da prokomentariše navode medija da će ministri spoljnih poslova EU uskoro razmatrati potencijalne pregovarače sa Rusijom i kako komentariše kao kandidate Angelu Merkel, Marija Dragog i Aleka Stuba, rekao da to pokazuje sve naše slabosti kao kontinenta, jer je već pet godina prošlo od početka rata, a niko se nije setio da je razumno i racionalno voditi dijalog.

- Kada sam pre godinu dana boravio u Moskvi, samo što me nisu linčovali neki govoreći šta ću ja u Moskvi, pa ću ja njih uskoro da pitam, izgleda, a šta ćete vi sad u Moskvi, a i obrnuto. Kada bih razgovarao sa nekima iz Evrope, ljutili bi se neki drugi pa bi me pitali: 'Što razgovaraš?' Ali sad mogu da razgovaraju - ukazao je Vučić.

On je naglasio da sve to govori o tome koliko smo svi zajedno, kao kontinent, nepripremljeni na nove okolnosti, na nove svetske prilike, kao i koliko se ponekad licemerno ponašamo i ne praštamo drugima ono što smo sebi odavno oprostili.

- Ali da ja ne bih bio zajedljiv, reći ću vam - ja se radujem bilo kakvim razgovorima, jer svaki razgovor je bolji od dana ratovanja, hiljadu godina razgovora je bolje nego jedan dan ratovanja, i ako će to da doprinese smirivanju strasti, smirivanju tenzija, smirivanju ratnog požara u Ukrajini, biću najsrećniji na svetu - naglasio je Vučić.

On je upozorio i da to može da skrajne ili u potpunosti da odbaci američku inicijativu za mir u Ukrajini i da ima posledice između sva tri aktera, sa ruske strane prema Evropi i prema Americi, kao i između Amerikanaca i Evropljana.

Ocenio je da je to komplikovanija jednačina nego što sada izgleda.

(Tanjug)