UZBUNA U NATO DRŽAVI, HITNO EVAKUISANI PREDSEDNIK I PREMIJERKA: Proglašen crveni alarm, vojska podigla avione (VIDEO)
LITVANIJA je proglasila vazdušnu opasnost u više delova zemlje, uključujući Vilnjus, nakon što je u blizini granice primećen sumnjivi dron koji se kretao iz pravca Belorusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Litvanije.
Predsednik Gitanas Nauseda i njegov kabinet evakuisani su u skloništa, što je potvrdio portparol predsedničke kancelarije Frederikas Jansonas.
Isti protokol pokrenut je i u litvanskom parlamentu, gde su poslanici i osoblje prebačeni u podrum zgrade.
Premijerka Inga Ruginjene takođe je smeštena u sklonište.
Vazdušna uzbuna u Vilnjusu
Nacionalni centar za upravljanje krizama saopštio je da je vazdušna opasnost proglašena u više okruga, među kojima je i Vilnjus, prenosi litvanski portal Delfi.
- Vazdušna uzbuna! Odmah se uputite u sklonište ili na sigurno mesto - glasilo je hitno upozorenje građanima.
Vlasti Ignalinskog okruga pozvale su učenike i nastavnike da se sklone, dok je zaposlenima u ustanovama naloženo da odu na bezbedna mesta i sačekaju dalja uputstva.
Od 10 časova po lokalnom vremenu zatvoren je i vazdušni prostor iznad aerodroma u Vilnjusu i njegove okoline, do daljeg obaveštenja.
NATO podigao avione
Litvansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je zbog incidenta aktivirana misija NATO za zaštitu vazdušnog prostora Baltika.
Prema podacima vojnih posmatrača, dva francuska aviona Daso miraž 2000, deo NATO misije vazdušne policije, bila su aktivna iznad Estonije. U vazduhu je bio i vojni avion za elektronsko izviđanje koji je pratio prostor uz ruske granice.
Američki avion za elektronsko izviđanje takođe je primećen iznad Letonije.
Uzbuna u Litvaniji usledila je dan nakon što je i Letonija aktivirala upozorenja zbog ulaska drona, za koji je navedeno da je mogao biti ukrajinski, ali njegovo poreklo nije bilo potvrđeno.
BONUS VIDEO:RUSI NA POZICIJI: Viđeni tenkovi u Kurskoj oblasti
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
LITVANIJA NAPADNUTA, ALI NE IZ RUSIJE: Zvaničnik za krizne situacije se hitno oglasio
17. 05. 2026. u 22:29
"Branićemo svaki centimetar" Nemačka formira tenkovsku brigadu u Litvaniji
02. 05. 2026. u 20:34
Gimnazija hitno evakuisana: Tinejdžer nožem napao dve učenice, policija odmah reagovala
28. 04. 2026. u 11:05
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)