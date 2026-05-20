Svet

UZBUNA U NATO DRŽAVI, HITNO EVAKUISANI PREDSEDNIK I PREMIJERKA: Proglašen crveni alarm, vojska podigla avione (VIDEO)

D.D.

20. 05. 2026. u 10:59

LITVANIJA je proglasila vazdušnu opasnost u više delova zemlje, uključujući Vilnjus, nakon što je u blizini granice primećen sumnjivi dron koji se kretao iz pravca Belorusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Litvanije.

УЗБУНА У НАТО ДРЖАВИ, ХИТНО ЕВАКУИСАНИ ПРЕДСЕДНИК И ПРЕМИЈЕРКА: Проглашен црвени аларм, војска подигла авионе (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/X/JuanaInesX

Predsednik Gitanas Nauseda i njegov kabinet evakuisani su u skloništa, što je potvrdio portparol predsedničke kancelarije Frederikas Jansonas.

Isti protokol pokrenut je i u litvanskom parlamentu, gde su poslanici i osoblje prebačeni u podrum zgrade.

Premijerka Inga Ruginjene takođe je smeštena u sklonište.

Vazdušna uzbuna u Vilnjusu

Nacionalni centar za upravljanje krizama saopštio je da je vazdušna opasnost proglašena u više okruga, među kojima je i Vilnjus, prenosi litvanski portal Delfi.

- Vazdušna uzbuna! Odmah se uputite u sklonište ili na sigurno mesto - glasilo je hitno upozorenje građanima.

Vlasti Ignalinskog okruga pozvale su učenike i nastavnike da se sklone, dok je zaposlenima u ustanovama naloženo da odu na bezbedna mesta i sačekaju dalja uputstva.

Od 10 časova po lokalnom vremenu zatvoren je i vazdušni prostor iznad aerodroma u Vilnjusu i njegove okoline, do daljeg obaveštenja.

NATO podigao avione

Litvansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je zbog incidenta aktivirana misija NATO za zaštitu vazdušnog prostora Baltika.

Prema podacima vojnih posmatrača, dva francuska aviona Daso miraž 2000, deo NATO misije vazdušne policije, bila su aktivna iznad Estonije. U vazduhu je bio i vojni avion za elektronsko izviđanje koji je pratio prostor uz ruske granice.

Američki avion za elektronsko izviđanje takođe je primećen iznad Letonije.

Uzbuna u Litvaniji usledila je dan nakon što je i Letonija aktivirala upozorenja zbog ulaska drona, za koji je navedeno da je mogao biti ukrajinski, ali njegovo poreklo nije bilo potvrđeno.

BONUS VIDEO:RUSI NA POZICIJI: Viđeni tenkovi u Kurskoj oblasti

PUTIN NAKON SUSRETA SA SIJEM: Nastavićemo da snadbevamo Kinu energentima, naši odnosi ne zavise od svetske politike

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da su tokom njegovih razgovora sa predsednikom Kine Si Đinpingom u Pekingu razmotrene sve ključne oblasti saradnje između dve zemlje, istakavši da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i autonomnoj spoljnoj politici kao i da su odnosi između njih model kako danas treba graditi odnose između zemalja i naroda.

20. 05. 2026. u 11:21

