ZVEZDAŠI SU ODUŠEVLJENI: Brazilac stigao na Marakanu!

20. 05. 2026. u 15:17

Veliko pojačanje za crveno-bele.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Odbojkaški klub Crvena zvezda, čije su prostorije na stadionu "Rajko Mitić" imenovao je naslednika Ivice Jevtića.

Novi šef stručnog štaba muške sekcije OK sa Marakane je Karlos Švanke.

Radi se o 52-godišnjem Brazilcu sa bogatim iskustvom koji je svojevremeno bio i reprezentativac ove južnoameričke države. Kao igrač je učestvovao na Olimpijskim igrama 1996. u Atlanti.

Upravo zbog toga se Zvezda oglasila saopštenjem, koje prenosimo u celosti:

"Karlos ima bogatu igračku i trenersku karijeru i igrao je za brojne brazilske klubove kao i za nacionalni tim, kao trener ima zavidno međunarodno iskustvo koje je stekao vodeći klubove u Brazilu, Švajcarskoj, Kataru, Bahreinu, Kuvajtu kao i reprezentacije Meksika i Bahreina. Sigurni smo da će svojim iskustvom i stručnošću spremiti i voditi naše momke do najviših ciljeva", navodi se u objavi crveno-belih.

