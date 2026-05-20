ZVEZDAŠI SU ODUŠEVLJENI: Brazilac stigao na Marakanu!
Veliko pojačanje za crveno-bele.
Odbojkaški klub Crvena zvezda, čije su prostorije na stadionu "Rajko Mitić" imenovao je naslednika Ivice Jevtića.
Novi šef stručnog štaba muške sekcije OK sa Marakane je Karlos Švanke.
Radi se o 52-godišnjem Brazilcu sa bogatim iskustvom koji je svojevremeno bio i reprezentativac ove južnoameričke države. Kao igrač je učestvovao na Olimpijskim igrama 1996. u Atlanti.
Upravo zbog toga se Zvezda oglasila saopštenjem, koje prenosimo u celosti:
"Karlos ima bogatu igračku i trenersku karijeru i igrao je za brojne brazilske klubove kao i za nacionalni tim, kao trener ima zavidno međunarodno iskustvo koje je stekao vodeći klubove u Brazilu, Švajcarskoj, Kataru, Bahreinu, Kuvajtu kao i reprezentacije Meksika i Bahreina. Sigurni smo da će svojim iskustvom i stručnošću spremiti i voditi naše momke do najviših ciljeva", navodi se u objavi crveno-belih.
BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NOVAK ĐOKOVIĆ PRESEKAO! Evo ko je novi trener srpskog tenisera
20. 05. 2026. u 09:36 >> 09:44
PA, DOKLE VIŠE? Još jedan Srbin neće da igra za Srbiju
20. 05. 2026. u 06:33
EPILOG VELIKE DRAME? Totenhem bi večeras na "Stamford bridžu" mogao da obezbedi opstanak u Premijer ligi
STRESNA sezona"pevaca" trebala bi imati "srećan" kraj, a opstanak bi mogli da obezbede protiv jednog od najvećih rivala, Čelsija, koji će ih ugostiti od 21.15 na "Stamford bridžu".
19. 05. 2026. u 07:30
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo dogovorili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije
Najnovije vesti kojima su zajednički imenitelji Rusija i Kina desile su se zahvaljujući sastanku predsednika te dve države. A upravo u Kini, u Pekingu, danas su o mnogim temama razgovarali Si Đinping i Vladimir Putin.
20. 05. 2026. u 18:14
POREKLO VOJINA ĆETKOVIĆA Rođen u Kruševcu, a koreni mu nisu iz Srbije: "Nikada se nisam odricao dedova i pradedova - ponosan sam"
"JESAM, ponosan sam na svoje poreklo."
20. 05. 2026. u 16:57
Komentari (0)