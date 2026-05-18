ŠOK U KOMŠILUKU! Jedan od najboljih igrača Bosne i Hercegovine ne ide na Svetsko prvenstvo

UŽASNE vesti za Bosnu i Hercegovinu dolaze iz Nemačke!

Haris Tabaković bio je strelac u poslednjem meču sezone za Borusiju Menhengladbah. Njegova ekipa pobedila je Hofenhajm 4:0, a njemu je jedan gol i poništen. Međutim, sve to palo je u drugi plan zbog povrede.

Haris Tabaković neće igrati na Svetskom prvenstvu. Tabaković je zamenjen u 74. minutu poslednjeg meča u sezoni, a dva dana kasnije klix.ba prenosi da zbog povrede koju je zadobio Tabaković neće moći da nastupi na predstojećem Mundijalu.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine sudario se sa Ozanom Kabakom, a kako prenosi ovaj portal doživeo je prelom kosti skočnog zgloba. Noga je u gipsu, a prve procene kažu da ga čeka pauza od najmanje tri meseca.

Lekari preporučuju i operaciju, a tom slučaju oporavak bi se produžio i do šest meseci.

Tabaković je do sada za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao deset utakmica i postigao četiri gola. Od čega je najvažniji onaj protiv Italije u baražu sa kojim je Bosna izborila penale, a kasnije i plasman na Mundijal.

Debi u dresu “Zmajeva” upisao je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine protiv Luksemburga, kada je reprezentaciju vodio Savo Milošević.