Oglasila se Zvezda: Evo kad se bira predsednik fudbalskog kluba
FUDBALSKI klub Crvena zvezda saopštio je ove subote da će izbori za predsednika kluba biti održani 22. i 23. maja.
Kako se navodi na sajtu kluba, na 81. sednici Upravnog odbora doneta je Odluka o raspisivanju izbora za predsednika FK Crvena zvezda.
- Izbori će biti održani 22. i 23. maja. Predsednik kluba se bira na mandatni period od četiri godine, a birački spisak je zaključen 17. aprila. Sva detaljna uputstva predviđena su Pravilnikom o izborima, Pravilnikom o članstvu i Statutom FK Crvena zvezda i isti su objavljeni na zvaničnom sajtu Kluba - saopštili su crveno-beli.
Podsetimo, Crvena zvezda je danas u derbiju prvog kola plej-ofa Superlige Srbije pobedila Vojvodinu.
Komentari (0)