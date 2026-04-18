Šampionska pesma na Marakani! Zvezda pokerom pregazila Novosađane i približila se odbrani "duple krune"! (VIDEO)

Domaći fudbaleri pobedili su Vojvodinu rezultatom 4:1 (2:0) u 31. kolu Superlige Srbije.

Branilac titule je na startu plej-ofa bio bolji od novosadskih crveno-belih u direktnom okršaju prvoplasiranih ekipa na tabeli šampionata.

Klub sa Marakane je sada na 78 bodova i ima čak 16 poena više od današnjeg rivala, koji je na drugoj poziciji sa 62 boda.

Ovim trijumfom su izabranici Dejana Stankovića samo pokazali da nemaju premca na domaćoj sceni, ali im je u velikoj meri posao olakšalo i što su više od sat vremena igrali brojčano jači.

Naime, već u 20. minutu Siniša Tanjga je morao „na tuširanje“, pošto je zaradio crveni karton. Najpre je štoper „lala“ požuteo posle faula nad Kataijem devet minuta ranije, da bi potom sin trenera Vojvodine Miroslava Tanjge, ponovo načinio prekršaj nad Zvezdinim Magikom, uhvativši ga sa obe ruke. Protestvovali su igrači Zvezde kod sudije Trifkovića, koji se isprva nije uhvatio za džep, da bi potom pokazao put u svlačionicu mladom defanzivcu.

Uprkos što su ostali brojčano slabiji, Novosađani su došli do prve kolosalne prilike. Na isteku pola časa bivši igrač Zvezde Vukan Savićević je uputio pas ka Lazaru Ranđeloviću, posle čijeg je šuta Mateus već bio savladan, ali ga je spasila prečka, koja je bila saveznik šampiona!

Nastavila je Crvena zvezda sa napadima, ipak, nije bio ovo dan Marka Arnautovića. Dva puta su poništavani golovi austrijskom reprezentativcu, koji je tresao mreže u 39. i 44. minutu, međutim, iz ofsajd pozicija... Pre toga je imao i pokušaj glavom i on je završen jako nepreciznim udarcem.

Inicijativa Zvezde se isplatila u 42. minutu! Bek domaćih Adem Avdić je odigrao iz prve loptu ka popularnom „Magiku“, pa je Aleksandar Katai novim golom na kontu se učvrstio kao drugi najefikasniji u istoriji strelaca srpskog prvaka – 1:0.

Do odlaska na odmor, mreža Dragana Rosića se još jednom zatresla. Tome je prethodio „zicer“ Seola koji je golman Vojvodine odbranio.

Ipak, u drugom minutu sudijske nadoknade prvog dela, morao je da potpiše novu kapitulaciju. Arnautović nije bio miljenik sreće, jer se lopta posle njegovog šuta odbila od stative, pravo na nogu Vasiliju Kostovu, koji nije propustio priliku da se upiše u strelce – 2:0.

Mladi Petar Sukačev ušao je na teren u drugom poluvremenu umesto nezapaženog Veličkovića i to se pokazalo sjajnim potezom, jer je u 66. minutu dao evrogol prepolovivši prednost domaćina na 2:1.

Ipak, radost gostiju trajala je samo 180 sekundi, pošto je Marko Arnautović konačno uspeo da se upiše u ovom meču i postigne gol u 69. minutu, povećavši vođstvo šampiona na 3:1.

Tačku na ubedljiv trijumf Crvene zvezde stavio je Džej Enem. Napravio je Stanković četvorostruku promenu i na teren poslao Duartea, Enema, Tiknizjana i Ovusua. Bivši igrač OFK Beograda je ispratio prodor i centaršut Portugalca, uleteo u kazneni prostor i iz prve postavio konačnih 4:1.

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 4:1 (2:0)

STADION: "Rajko Mitić". STRELCI: Katai 42, Kostov 45+2, Arnautović 69, Enem 79. - Sukačev 66. SUDIJA: Dejan Trifković. ŽUTI KARTONI: Krunić, Eraković - Savićević. CRVENI KARTON: Siniša Tanjga /Vojvodina/.

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Učena, Veljković, Eraković (70. Ovusu/ - Seol, Krunić, Elšnik /82. Lučić/, Avdić /Tiknizjan/ - Kostov - Arnautović /70. Enem/, Katai /70. Duarte/.

VOJVODINA: Rosić - Nikolić/64. Butean/, Crnomarković, Tanjga, Baros - Petrović /74. Mladenović/, Savićević - Ranđelović, Veličković /46. Kokanović/, Vidosavljević /46. Sukačev/ - Vukanović /68. Meri/.

TOK UTAKMICE

DRUGO POLUVREME

Kraj meča!

90+2. minut - Posle VAR snimka dosuđen je indirekt, a Ovusu je dobio žuti za simuliranje. Ništa od penala.

Još tri minuta sudijske nadoknade vremena.

90. minut - Penal za Crvenu zvezdu, posle faula nad Ovusuom. VAR će proveriti ovo.

82. minut - Vladimir Lučić je ušao umesto Timija Maksa Elšnika.

79. minut - GOOOOOOOOOOL!!! Džej Enem povećava na 4:1 u korist Zvezde! Duarte je prošao i centrirao, a Enem u trku iz prve savladao Rosića.

78. minut - Žuti karton za Vukana Savićevića. Bio je u prodoru bivši igrač Zvezde, uposlio Merija, koji je pao u duelu sa Seolom u šesnaestercu, protestvovao je Savićević i zaradio opomenu.

74. minut - Zbog povrede kapiten Vojvodine Njegoš Petrović ustupa mesto Marku Mladenoviću.

73. minut - Projektil Kokanovića sa distance, pored gola Mateusa.

70. minut - Četvorostruka promena u Zvezdi: ušli su Bruno Duarte, Nair Tiknizjan, Daglas Ovusu, Džej Enem, a izašli Arnautović, Eraković, Avdić i Katai. Tim redosledom.

69. minut - GOOOOOL! KONAČNO MARKO! Arnautović je povećao na 3:1, posle sjajnog dodavanja Aleksandra Kataija za novih +2 u korist šampiona!

67. minut - Žuti karton za Erakovića posle klizećeg starta nad Vukanovićem. Upravo bivši igrač Zvezde, Aleksa Vukanović ustupa mesto Džonu Meriju.

66. minut - GOOOL! Petar Sukačev smanjuje vođstvo Zvezde na 2:1! Kakav pogodak iskosa u kaznenom prostoru pored Strahinje Erakovića, nemoćan je bio Mateus!

64. minut - Rumun Mihael Butean je zamenio Lazara Nikolića u Vojvodini.

63. minut - Prekid na Marakani zbog vatrometa delija, Trifković je prekinuo meč dok se dim ne slegne.

61. minut - Žuti karton za Rada Krunića posle faulom nad Njegošem Petrovićem.

56. minut - Udarac Kataija iskosa, jednom rukom brani Rosić, dobra šansa za Zvezdu.

48. minut - Uzvraća Zvezda preko Arnautovića, koji je na petercu uposlio Kataija, strelcu prvog gola pobegla je lopta, na drugoj strani zahvatio ju je Kostov, ali ni on nije bio uspešniji, te se Vojvodina odbranila.

47. minut - Kakva šansa za Vojvodinu, Sukačev tek što je ušao stvorio je zicer Ranđeloviću koji je očajno zahvatio loptu pred Mateusom i velika prilika je propala!

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

Miroslav Tanjga je izvršio dvostruku promenu: Sukačev i Kokanović su ušli na teren kod Vojvodine. Izašli su Veličković i Vidosavljević.

PRVO POLUVREME

Kraj prvog poluvremena na Marakani!

45+2. minut - GOOOOOOOOOOOL!!! Vasilije Kostov udvostručuje prednost. Prethodno je Arnautović pogodio stativu, baš se ne da Marku da danas postigne gol, a "otpadak" je mladi vezista samo sproveo u mrežu za 2:0.

45. minut - Još dva minuta sudijske nadoknade, zbog isključenja Siniše Tanjge. Vojvodina ima igrača i gol manje.

44. minut - Zicer za Seola sa nekoliko metara u šesnaestercu iz blizine pred Rosićem, odbranio je golman Vojvodine već viđen pogodak za drugi pogodak.

Sada ga je postigao Marko Arnautović na centaršut reprezentativca Koreje, ali je ponovo to učinio iz ofsajda. Njegov drugi poništen gol u ovom meču.

42. minut - GOOOOOOOOL!!! Aleksandar Katai, ko drugi, međutim, fantastična asistencija Adema Avdića iz prve povratna ka "Magiku", koji pomera granicu na 158. golova i učvrstio se na večnoj listi Zvezdinih strelaca.

39. minut - Postigao je gol Arnautović konačno, ali je to učinio iz nedozvoljene pozicije. Visoko podignuta ruka Trifkovića označila je da se napadač Zvezde nalazio u ofsajdu.

35. minut - Opet Marko Arnautović! Avdić je rutinski i milimetarski precizno centrirao, ali se iskusni napadač nije snašao i udarac je bio više nego loš.

U međuvremenu su stigli i navijači Vojvodine, grupa od desetak najvatrenijih pristalica bodriće Novosađane sa južne tribine Marakane.

33. minut - Još jednom projektil Jongvu Seola odlazi kraj donje konstrukcije Rosićevog gola.

31. minut - Preti i Zvezda: Kostov je propustio loptu Kataiju, koji je odmah uposlio Aranutovića, a napadač crveno-belih tukao pored stative.

30. minut - PREČKA ZA VOJVODINU! Vukan Savićević je poslao sjajnu loptu Lazaru Ranđeloviću čiji je šut zaustavila prečka.

29. minut - Uhvatila je odbrana domaćih u ofsajdu Aleksu Vukanoviću, na drugoj strani beži lopta Seolu.

26. minut - Kostov je izveo novi udarac iz ugla za Zvezdu, ali se gosti uspešno brane.

20. minut - CRVENI KARTON! Siniša Tanjga je rukama zaustavio Kataija na sredini terena, reagovali su igrači Zvezde kod Trifkovića koji je pokazao drugi žuti fudbaleru Vojvodine i pošalje ga na "tuširanje"! Novosađani nastavljaju brojčano slabiji.

19. minut - Vojvodina će dobiti prvi korner, ali ništa nije uradila iz ovog naleta.

18. minut - Dobar pokušaj Seola iskosa ispred šesnaesterca na nekih 18-19 metara, tukao je posle finte tik preko prečke.

16. minut - Marko Arnautović je mogao da se proslavi! Katai je centrira kao na treningu, ali je austrijski reprezentativac udarcem glavom poslao loptu pored gola. Koliko je bilo daleko, svedoči podatak da Rosić nije morao da interveniše.

15. minut - Avdić je bio u prodoru, tukao je i bio izblokiran, dobro se brani Vojvodina na startu susreta. Sada je Lazar Nikolić intervenisao ispred Avdića, Zvezda će imati korner.

11. minut - Siniša Tanjga je prvi opomenut fudbaler na utakmici, Avdić je bio u prodoru, fauliran je i za sudiju Trifkovića nije bilo dileme. Slobodan udarac će izvesti Elšnik. Centrirao je slovenački reprezentativac, ali je odbrana Vojvodine izblokirala njegov pokušaj.

10. minut - Katai je bio u duelu sa Barosom, odgurnuo je kapiten Zvezde fudbalera Vojvodine, ali nije bilo prekida, jer je sudija Trifković pokazao da se meč nastavi.

6. minut - Mateus je petljao u svom šesnaestercu, malo je nedostajalo da izgubi loptu, ali se snašao i dodao Erakoviću, nad kojim je načinjen faul pred golom Zvezde.

3. minut - Bivši vezista šampiona, Njegoš Petrović je pokušao da ugrozi Mateusa sa distance. Kapiten Vojvodine je direktno iz "slobodnjaka" uputio udarac ka golmanu Zvezde, ali jako neprecizno daleko pored gola. Nije morao ni da interveniše Brazilac.

1. minut - Zvezda odmah preti: Katai je bio u prodoru, prošao pored Crnomarkovića i šutirao iskosa po zemlji, lak plen za Rosića, koji je uhvatio loptu.

Počeo je duel na Marakani!

PRE MEČA

17.56 - Zvezda je bez duže odsutnog, povređenog kapitena Mirka Ivanića i suspendovanog Nemanje Radonjića.

16.49 - Uskoro počinje duel na Marakani. Tokom istorije današnji protivnici odigrali su 329 susreta, Crvena zvezda je slavila u 136 utakmice, dok je 51 put bilo nerešeno, Vojvodina je ostvarila 42 trijumfa.

16.33 - Vojvodina ima priliku da postane prva ekipa koja je posle devet godina tri puta savladala Crvenu zvezdu. To je potonji put uradio Partizan, kada je na klupi sedeo Marko Nikolić, koji je te 2016/2017 doneo poslednju duplu krunu u Humsku. Novosađani to neće učiniti, jer je domaćin već obezbedio šampionski pehar, ali ima priliku da izjednači dostignuće crno-belih.

16.27 - Pravdu u današnjem meču deliće Beograđanin Dejan Trifković, pomagaće mu Miloš Simović i Nikola Rijavec, četvrti arbitar je Stefan Jeknić, dok su u VAR sobi Pavle Tomić i AVAR Lazar Lukić.

16.22 - Iako je Crvena zvezda dobila Vojvodinu u poslednja dva izdanja finala Kupa Srbije, kada je reč o Superligi, Beograđani ne mogu da se opuste. To svedoče i rezultati na Marakani, jer je tim iz Novog Sada posle osvojenog boda (1:1), uspela i da slavi početkom decembra rezultatom 1:0.

16.15 - Stankovićev kolega sa klupe Vojvodine, Miroslav Tanjga, veruje da će njegovi izabranici završiti iza aktuelnog šampiona:

"Ono čemu smo se nadali i za šta smo radili, jeste da budemo drugi pred plej-of. Prva utakmica i prvi veliki derbi za nas i moram da priznam da sam i više nego zadovoljan. Znamo kome gostujemo, našoj najboljoj i najtrofejnijoj ekipi. Zvezda je u prvenstvu odmakla dosta, držala se u Evropi. Ali koliko poštujemo njih, toliko poštujemo i sebe. Idemo da odigramo dobru utakmicu, sve je do nas", rekao je Tanjga.

16.09 - Trener domaćih Dejan Stanković izuzetno respektuje Novosađane, pa nije štedeo reči hvale tokom jučerašnje konferencije:

"Vojvodina je ekipa koja nas je dobila dva puta ove godine i kroz njihove izjave se vidi da su puni samopouzdanja i optimizma. Imaju apsolutno pravo na to, ali teren je jedino merilo i sutra ćemo videti kako ćemo izaći na kraj sa tim. Oni igraju veoma dobro i organizovano iza lopte. Naša igra iza lopte biće verovatno i najvažniji deo sutrašnje utakmice", naveo je Stanković.

Nije krio ni veliko prijateljstvo, koje ga gotovo tri decenije veže sa šefom struke Vojvodine, Miroslavom Tanjgom:

"To je prijateljstvo dugo 30 godina i znate i sami šta nas sve vezuje, jer smo stalno u kontaktu. Sutra ćemo se pre utakmice lepo pozdraviti i izljubiti, a onda ćemo biti 'ljuti neprijatelji' tih 90 ili 100 minuta, koliko god meč bude trajao. Posle toga se vraćamo na staro, da budemo prijatelji, kumovi i sve ostalo. Sviđa mi se njegov rad, ima ogromno iskustvo koje je stekao kroz karijeru i saradnju sa Sinišom Mihajlovićem, gde je prošao velike ekipe i reprezentaciju. Doneo je nešto veoma važno u Vojvodinu i to se jasno vidi ove sezone".

16.01 - Izašle su startne postave za današnji duel. U ekipi Zvezde počeće Marko Arnautović i najbolji strelac ekipe Aleksandar Katai, koji je nedavno produžio ugovor na još godinu dana. Što se tiče odbrane, Stanković kreće sa trojicom štopera, pošto su šansu od prvog minuta dobili Tebo Učena, Strahinja Eraković i Miloš Veljković.

UVOD

Fudbaleri Crvene zvezde na startu plej-ofa Superlige Srbije dočekuju Novosađane, sa ciljem da nastave pobedničku seriju.

U reprizi poslednja dva izdanja finala nacionalnog Kupa, okršaj dve prvoplasirane ekipe na prvenstvenoj tabeli, s pravom nosi epitet derbija.

Beogradski crveno-beli su se posle eliminacije iz Evrope okrenuli ka osvajanju devete uzastopne "duple krune", dok novosadski žele da posle dugo vremena naprave razmak između dominacije večitih rivala, koji poslednjih godina vladaju srpskim fudbalom.

"Ne razlikuju se pripreme mnogo u odnosu na ostale mečeve. Sigurno je da je Vojvodina ekipa koja ove godine apsolutno zaslužuje da bude na drugom mestu na tabeli, jer su pokazali odličnu organizaciju i kvalitet, a dolaskom Miroslava Tanjge su dobili mnogo. Dosta smo radili tokom ove reprezentativne i uskršnje pauze, tako da ćemo biti maksimalno spremni za duel", rekao je u najavi derbija Dejan Stanković, trener Zvezde.

Zvezda je praktično obezbedila titulu, jer ima 75 bodova, čak 14 više od današnjeg gosta, koji joj je prvi pratilac u odbrani pehara.

