"ZBOGOM, RATNA VEŠTICE!" Potencijalna smena šefice diplomatije EU obradovala mnoge
PROFESOR Univerziteta u Helsinkiju Tuomas Malinen nazvao je moguću smenu šefice diplomatije EU Kaje Kalas najboljom vešću iz EU.
- Najbolje vesti iz EU u poslednje vreme. Zbogom, ratna veštice! - napisao je na društvenim mrežama.
Fajnenšel tajms je juče objavio, pozivajući se na visoke zvaničnike, da zemlje EU razmatraju potpunu reorganizaciju diplomatske službe EU zbog nezadovoljstva učinkom njenog šefa.
Prema pisanju lista, saveznici razmatraju nekoliko opcija. Jedna je da se Kalas liše ovlašćenja i da se telo stavi pod kontrolu Evropske komisije i država članica. Druga je da se ograniči autonomija šefa diplomatske službe.
Kalas je više puta bila predmet ismevanja stručnjaka širom sveta zbog svojih provokativnih izjava i istorijski netačnih komentara.
Španski list Pais je pisao da je Kalas postala deo onoga što se može smatrati najgorim rukovodstvom u Briselu u poslednjih nekoliko decenija. List je primetio da je bila previše opsednuta Rusijom, što je uticalo na njen stav o drugim pitanjima.
(RIA Novosti)
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