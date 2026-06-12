Fudbal

NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO! Zašto fudbaleri nose ružičaste kopačke na Svetskom prvenstvu?

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12. 06. 2026. u 08:05

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U prvim utakmicama Svetskog prvenstva 2026. godine, gledaoci su pratili golove, startove, kartone i atmosferu, ali jedan detalj je posebno privukao pažnju mnogih.

НИШТА ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ ИСТО! Зашто фудбалери носе ружичасте копачке на Светском првенству?

Foto AP

Gotovo svi fudbaleri na terenu nosili su ružičaste kopačke. Na prvi pogled, činilo se kao da igrači iz različitih nacionalnih timova i različitih proizvođača sportske opreme nose gotovo isti model obuće. Međutim, ovo nije slučajnost, već trend koji je zahvatio najveće svetske brendove pred Svetsko prvenstvo. 

Bi-Bi-Si navodi da će ova posebna boja obeležiti leto 2026. godine. Opisali su je kao živu, svetlucavu nijansu između ružičaste i ljubičaste, sa energijom digitalnog doba.

Nije poznato da li su dizajneri najvećih proizvođača direktno sledili ovu prognozu, ali razvoj novih fudbalskih kopački obično počinje i do dve godine pre nego što budu puštene na tržište. U ovom procesu, brendovi često prate modne i potrošačke trendove kako bi pogodili boje i stilove koji će privući najviše pažnje u datom trenutku.

Foto AP

 

Ružičasta se pokazala posebno korisnom u fudbalu jer se snažno ističe na zelenom terenu. Jasno je vidljiva sa tribina, na televizijskim prenosima, u usporenom snimku i na društvenim mrežama. Upravo zato je proizvođači vide kao moćno marketinško sredstvo. Takav prizor bi bio gotovo nezamisliv pre dvadeset godina. Decenijama su fudbaleri igrali uglavnom u crnim kopačkama, a tek početkom 2000-ih počeli su se sve češće pojavljivati beli, žuti, zeleni, narandžasti i drugi upečatljivi modeli. U međuvremenu, igrači su postali otvoreniji za ekstravagantne dizajne, a brendovi su shvatili da boja donosi dodatnu vidljivost na najvećoj sceni.

Zanimljivo je, međutim, da se najveći proizvođači sada nalaze u svojevrsnom paradoksu. Svi su želeli da istaknu svoje modele, a na kraju su mnogi igrači na terenu izgledali gotovo isto. Crne kopačke su postale retkost, a ružičaste, barem pred početak Svetskog prvenstva 2026. godine, jedan od najprepoznatljivijih detalja turnira.

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