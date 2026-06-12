NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO! Zašto fudbaleri nose ružičaste kopačke na Svetskom prvenstvu?
U prvim utakmicama Svetskog prvenstva 2026. godine, gledaoci su pratili golove, startove, kartone i atmosferu, ali jedan detalj je posebno privukao pažnju mnogih.
Gotovo svi fudbaleri na terenu nosili su ružičaste kopačke. Na prvi pogled, činilo se kao da igrači iz različitih nacionalnih timova i različitih proizvođača sportske opreme nose gotovo isti model obuće. Međutim, ovo nije slučajnost, već trend koji je zahvatio najveće svetske brendove pred Svetsko prvenstvo.
Bi-Bi-Si navodi da će ova posebna boja obeležiti leto 2026. godine. Opisali su je kao živu, svetlucavu nijansu između ružičaste i ljubičaste, sa energijom digitalnog doba.
Nije poznato da li su dizajneri najvećih proizvođača direktno sledili ovu prognozu, ali razvoj novih fudbalskih kopački obično počinje i do dve godine pre nego što budu puštene na tržište. U ovom procesu, brendovi često prate modne i potrošačke trendove kako bi pogodili boje i stilove koji će privući najviše pažnje u datom trenutku.
Ružičasta se pokazala posebno korisnom u fudbalu jer se snažno ističe na zelenom terenu. Jasno je vidljiva sa tribina, na televizijskim prenosima, u usporenom snimku i na društvenim mrežama. Upravo zato je proizvođači vide kao moćno marketinško sredstvo. Takav prizor bi bio gotovo nezamisliv pre dvadeset godina. Decenijama su fudbaleri igrali uglavnom u crnim kopačkama, a tek početkom 2000-ih počeli su se sve češće pojavljivati beli, žuti, zeleni, narandžasti i drugi upečatljivi modeli. U međuvremenu, igrači su postali otvoreniji za ekstravagantne dizajne, a brendovi su shvatili da boja donosi dodatnu vidljivost na najvećoj sceni.
Zanimljivo je, međutim, da se najveći proizvođači sada nalaze u svojevrsnom paradoksu. Svi su želeli da istaknu svoje modele, a na kraju su mnogi igrači na terenu izgledali gotovo isto. Crne kopačke su postale retkost, a ružičaste, barem pred početak Svetskog prvenstva 2026. godine, jedan od najprepoznatljivijih detalja turnira.
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