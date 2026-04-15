Crno-beli dreše kesu! Partizan ga je silno želeo! Uskoro potpisuje u milionskom transferu!
Oglasio se i klub oko njegovog dovođenja.
Rukovodstvo Udinezea čini sve da dovede Ahmeda Hadžimujovića, štopera Novog Pazara koji je zimus bio velika želja Partizana.
Defanzivci Omar Sole i Tomas Kristensen igraju besprekorno u poslednjoj liniji, međutim, Tutosport napominje da će na leto sigurno ostvariti transfere u evropske gigante.
Član superligaša sa Jošanice procenjen je na milion ipo evra, dok će transfer vrlo verovatno vredeti više novca, što će biti u domenu teorije da srpski vicešampion parira Italijanima.
- U januaru smo doveli Huana Arizalu i Branimira Milačića. Obojicu su želeli i top klubovi. Ne možemo da se trkamo finansijski, ali možemo da im ponudimo opciju minuta. To je za mlade bitno. Ili Udineze ili Votford - pričao je svojevremeno Đanluka Nani, tehnički direktor Udinezea.
