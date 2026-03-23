CEO REGION U ŠOKU! Evo šta su Hrvati uradili sa "izdajnicima" koji su "pevali" Srbima
NASTAVLjA se saga o Hrvatima koji su odavali informacije Srbima.
Naime, otkriveno je da su neki članovi Torcide Zagreb, jedne od najdugotrajnijih podgrupa navijača Hajduka, otkrivali informacije o Bed Blu Bojsima članovima Grobara, kao i svojim članovima iz Splita.
"Otkriće" je navodno usledilo nakon što su članovi BBB-a pretukli istaknutog člana Torcide Zagreb u Zagrebu.
U njegovom mobilnom telefonu pronađene su poruke, fotografije i glasovne poruke koje je razmenio sa istaknutim članom navijača beogradskog Partizana. Otkrio je identitet navijača Dinama i Hajduka, a i kritikovao ih je zbog nekih stvari.
Tokom utakmice protiv Lokomotive, Bed Blu Bojsi su razvili transparente na kojima je pisalo "Ko ovde peva?", "Torcida Beograd" i "Torcida sa ostalima", aludirajući na neprihvatljivo ponašanje članova Torcide u navijačkim krugovima.
Da se nešto zaista dešava, bilo je očigledno i na utakmici između Vukovara i Hajduka u Osijeku. Među transparentima na tribinama Torcide bio je i transparent "Torcida Zagreb" koji je bio obavezni deo svih gostujućih utakmica Hajduka.
A sada je otkriveno da je uprava Torcide zabranila svojim zagrebačkim "kolegama" da prisustvuju utakmici i da im je zabranjeno pojavljivanje na utakmicama Hajduka do kraja sezone.
Splitska Torcida će navodno na kraju sezone odlučiti šta će se desiti sa zagrebačkom "filijalom" i da li će grupa uopšte nastaviti da postoji.
Prema poslednjim informacijama iz Hrvatske, već im je odsviran kraj.
