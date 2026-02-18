Politika

"GOSPODO, JA BAŠ ČEKAM VAS": Gospođa sa završena dva fakulteta postavila blokadera na mesto (VIDEO)

В. Н.

18. 02. 2026. u 13:39

JEDNA gospođa, koja ima završena dva državna fakulteta, za manje od minut postavila je na mesto blokadera koji joj je prišao u parku, dok on sav ponosan govori kako su njegove kolege i on chatgpt generacija.

Foto: Printskrin Iks/ @NikolinaKaplar

- Super gospodo, ja baš čekam vas, da popričam sa vama, onako ljudski, normalno - kazala je gospođa.

A potom je usledilo pitanje za blokadera.

- Zanima me prvo zašto su vam svi nalozi iz Hrvatske. Kako možete vi da budete pametniji od mene, koja sam završila dva državna fakulteta - upitala je gospođa.

Na to joj je blokader rekao da su oni chatgpt inteligencija.

- Ne možete nam ništa. Mi smo veštačka inteligencija. Džaba taj faks - kazao je.

- Na žalost, ovaj dečko će, kao i ostali blokaderi, završiti fakultet. Obrazovni sistem od strane blokadera totalno je uništen, a posledice će biti pogubne, što ćemo tek videti u godinama koje dolaze - napisao je korisnik na mreži X, uz video na kome se može čuti ceo razgovor gospođe i blokadera.

