"GOSPODO, JA BAŠ ČEKAM VAS": Gospođa sa završena dva fakulteta postavila blokadera na mesto (VIDEO)
JEDNA gospođa, koja ima završena dva državna fakulteta, za manje od minut postavila je na mesto blokadera koji joj je prišao u parku, dok on sav ponosan govori kako su njegove kolege i on chatgpt generacija.
- Super gospodo, ja baš čekam vas, da popričam sa vama, onako ljudski, normalno - kazala je gospođa.
A potom je usledilo pitanje za blokadera.
- Zanima me prvo zašto su vam svi nalozi iz Hrvatske. Kako možete vi da budete pametniji od mene, koja sam završila dva državna fakulteta - upitala je gospođa.
Na to joj je blokader rekao da su oni chatgpt inteligencija.
- Ne možete nam ništa. Mi smo veštačka inteligencija. Džaba taj faks - kazao je.
- Na žalost, ovaj dečko će, kao i ostali blokaderi, završiti fakultet. Obrazovni sistem od strane blokadera totalno je uništen, a posledice će biti pogubne, što ćemo tek videti u godinama koje dolaze - napisao je korisnik na mreži X, uz video na kome se može čuti ceo razgovor gospođe i blokadera.
