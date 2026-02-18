MODI SE OGLASIO NA SRPSKOM JEZIKU: Pogledajte šta je poručio nakon sastanka sa Vučićem

PREMIJER Indije Narendra Modi oglasio se na srpskom jeziku nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučić.

Foto: Printskrin Iks/@narendramodi

Modi se oglasio na društvenim mrežama i poručio da je uveren da će Srbija i Indija dobiti još veći zamah u budućnosti.

- Sastao sam se sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na marginama Samita o uticaju veštačke inteligencije u Delhiju. Razgovarali smo o načinima za produbljivanje saradnje u oblastima kao što su odbrana, proizvodnja, Demokratska revolucionarna institucija (DPI), đubriva i infrastruktura. Indija i Srbija godinama tesno sarađuju i uveren sam da će naše veze dobiti još veći zamah u budućnosti - napisao je Modi na mreži Iks.

Sastao sam se sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na marginama Samita o uticaju veštačke inteligencije u Delhiju. Razgovarali smo o načinima za produbljivanje saradnje u oblastima kao što su odbrana, proizvodnja, Demokratska revolucionarna institucija (DPI), đubriva i… pic.twitter.com/BZqNdxqALS — Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2026

BONUS VIDEO: